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12.02.2020 11:05
Рубрика: В мире

Четыре человека выжили после 32-дневного дрейфа в Тихом океане

Текст: Юрий Когалов

Четыре человека выжили после того, как более месяца провели в открытом море, дрейфуя в южной части Тихого океана. Как пишет газета The Guardian, за 32 дня они преодолели две тысячи километров прежде, чем были спасены.

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Их история началась в конце декабря 2019 года. 12 человек на моторной лодке отплыли от острова Бугенвиль (к востоку от материковой части Папуа-Новой Гвинеи), чтобы отправиться на Картеретские острова для празднования Рождества. Им предстояло преодолеть всего 100 км. Однако в пути из лодка перевернулась. Несколько человек утонули, но остальным удалось выжить, они вернули лодку в относительно рабочее состояние. Однако теперь их судьбой управляли волны и ветер. За последующие дни от обезвоживания скончались еще несколько человек.

Как рассказал один выживших Доминик Сталли, "очень трудно вспоминать то, через что они прошли в этой злополучной поездке". "Мы все были очень счастливы и взволнованы тем, что едем на Картеретские острова на каникулы, и никогда не думали, что окажемся в таком положении", - отметил он.

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Потерпевших кораблекрушение 23 января обнаружили рыбаки в водах Новой Каледонии. Они и доставили спасенных в больницу на Соломоновых островах.

Как припомнил Сталии, в течение месяца их группа видела другие суда в море, но не могла подать сигнал о помощи. "Рыбацкие лодки проходили мимо нас, но были слишком далеко, чтобы они могли нас заметить, мы беспомощно наблюдали, как они проходили мимо", - рассказал он.

По его словам, выжить нескольким счастливчикам помогли дожди, поскольку жажда была главным их испытанием.

В мире Океания Папуа-Новая Гвинея

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