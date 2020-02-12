Что-то подобное происходит сейчас с прозой и стихами Николая Смирнова. Мастер, которого высоко ценили Иван Бунин и Борис Пастернак, только сейчас начинает нам открываться.
Благодаря внучке писателя Марине Константиновне Труниной и многолетним подвижническим трудам филолога-исследователя Анны Александровны Гайдамак выходят новые издания рассказов и стихотворений Николая Смирнова.
Вот недавно в Иваново вышла из печати книга "Отчий дом" - в ней 50 рассказов Смирнова, ранее не публиковавшихся, а иллюстрировали книгу более сорока (!) современных художников.
Родина Николая Смирнова - Плёс. Здесь он появился на свет в феврале 1898 года. Как Левитан увековечил этот городок на Волге в живописи, так Смирнов воспел его в литературе. Кстати, лучшая книга о Левитане написана Николаем Смирновым. Семья Смирновых дружила с великим художником. Отец писателя был последним перед революцией городским головой Плёса.
Из воспоминаний Николая Смирнова: "С детства полонил всё моё внутреннее существо альбом с рисунками Левитана: ведь на них отражена и матушка Волга, видная из окон, и родной город..."
Два года назад, 15 марта 2018-го, мы рассказали нашим читателям о горькой судьбе усадьбы Смирновых в Плёсе. Потом нам пришлось вернуться к этой теме 20 февраля 2019 года.
Дом, где гостил Левитан, разрушается. Выбиты окна, сорвана мемориальная доска, выломаны и растащены детали интерьера. Еще одна зима - и памятник культуры может быть навсегда утрачен.
А ведь борьба за сохранение дома Смирновых идет почти сорок лет! Его уже отсуживали у частных лиц, но путем закулисных манипуляций он снова уплывал в руки дельцов. Письма губернатору Ивановской области в защиту скромного дома на берегу Волги подписывал Иосиф Кобзон.
И чиновники клятвенно заверяли: дом будет восстановлен, и в нем откроется экспозиция. Поверив этим обещаниям, потомки Николая Смирнова передали в фонды местного музея семейные реликвии и библиотеку (5 тысяч единиц хранения!).
После наших публикаций мы получили множество откликов. Вот что пишет врач Валентина Комарова из Новороссийска: "Я родилась в Плёсе. И часто, особенно осенью, вспоминаю родной город. Вспоминаю, сколько раз, бывало, за день огибаешь дом Смирновых, касаясь его угла. В нем жили мои однокашники. Как же городские власти Плёса могли допустить разорение такого культурного гнезда, как дом Смирновых? Спасибо вашей газете, что дорожите памятью и бьете тревогу..."
Тревогу-то мы бьем, но оказалось, что ее совершенно не разделяет нынешняя администрация Плёса. Она хранит гордое и таинственное молчание.
И тогда подумалось: а, может, там просто не видят "Российской газеты"? Заняты цифровизацией. Что ж, в ноябре прошлого года я написал два послания (председателю Совета Плёсского городского поселения и главе администрации Плёсского городского поселения), вложил в конверты наши публикации, и стал ждать ответа.
Жду и сегодня. Но уже не писем от руководителей Плёса, а вмешательства в ситуацию нового министра культуры РФ Ольги Борисовны Любимовой.
"...А в доме топятся, малиновым огнем кипят печи, в комнатах веет теплом, стоит тонкий, винно-медовый запах яблок, с неторопливой напряженностью отсчитывают уходящее Время старинные часы - и я, подросток, только что вернувшийся из школы, всей юной душой чувствую этот мир домашнего счастья..." (Из мемуаров Николая Павловича Смирнова.)
Плёс сегодня - одно из самых популярных среди отпускников направлений. Туристический сезон в городке Исаака Левитана и Николая Смирнова не заканчивается ни зимой, ни летом.
А сезон забвения?
Дому Смирновых посвящаю
В уездном городе - злаченом Плёсе -
есть дом в оковах пустоты,
сюда никто поклонов не приносит -
итог людской душевной темноты.
Когда-то здесь играл Николка,
встречая шумный ледоход,
учился, песни пел под елкой
и в лес ходил с детьми в поход.
Вот вздули свет кругом, и в доме
замуровалась тишина,
немые тени на изломе... -
грустна, семейственна она.
Мы постоим немного у фасада -
вдруг шевельнется кто-то за спиной...
Нам погрустить о нем немного надо -
он честен, горд и чист перед страной.
Валентина Комарова, Новороссийск
Из стихов о Плёсе
В родных местах,
как в теплом отчем доме,
Опять брожу вечернюю порой,
И тихо кланяюсь и церковке на всхолмье,
И русской дали нежно-голубой,
И полевому чистому простору,
И васильку на желтой борозде,
И дальнему таинственному бору,
И одинокой северной звезде.
На тихой Волге, под закатным светом,
Плывет буксир, раскатисто трубя.
На родине печальным поздним летом
Встречаю вновь далекого - себя...
Николай Смирнов
1964
Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru