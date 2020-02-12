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Рубрика: Экономика

Опознанный объект

Дронам разрешено летать свободно в зоне видимости
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
Беспилотные летательные аппараты стали официально именоваться воздушными судами, им теперь разрешено летать без специального разрешения в зоне видимости оператора, который управляет аппаратом с земли. В силу вступило постановление правительства, которое закрепило права беспилотников в авиации.
Запускать коптеры можно без разрешений, но в поле зрения оператора и вдали от запретных зон. Фото: Владимир Аносов/ РГ Запускать коптеры можно без разрешений, но в поле зрения оператора и вдали от запретных зон. Фото: Владимир Аносов/ РГ
Запускать коптеры можно без разрешений, но в поле зрения оператора и вдали от запретных зон. Фото: Владимир Аносов/ РГ

Изменения внесены в Федеральные правила использования воздушного пространства. Летать свободно, то есть без разрешения на использование воздушного пространства и без согласования плана полета, беспилотники могут при соблюдении нескольких условий. Во-первых, максимальная взлетная масса аппарата не должна превышать 30 килограммов. Во-вторых, подниматься можно не выше 150 метров над поверхностью земли или воды. В-третьих, летать беспилотник может только в пределах прямой видимости и в светлое время суток. То есть так, чтобы управляющий с земли человек сам, без всяких приборов мог постоянно наблюдать за летающим аппаратом.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Есть и другие ограничения. Беспилотные воздушные суда не могут находиться в диспетчерских зонах аэродромов гражданской авиации, в районе аэродромов государственной и экспериментальной авиации, в зонах тренировочных полетов или зонах ограничения полетов.

Беспилотникам нельзя свободно летать над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований и охранных мероприятий. Есть также неконтролируемые аэродромы и посадочные площадки, где нет диспетчерского обслуживания. Беспилотники должны держаться на расстоянии 5 км от контрольных точек таких аэродромов.

В минтрансе отмечают, что эти изменения направлены на создание условий для рыночного использования беспилотников без угрозы безопасности в небе.

Сделан первый шаг в сторону коммерческого использования беспилотников, добавляет в беседе с "РГ" руководитель Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиасистем Глеб Бабинцев. "Пока не существует иного способа обеспечить безопасные полеты беспилотников, кроме как изолировав их в неком воздушном колпаке от пилотируемых воздушных судов. Сейчас беспилотники и пилотируемые суда не могут наблюдать друг друга в воздухе", - поясняет он. Поэтому приходится ограничивать полеты беспилотников, техника еще "не доросла" до безопасных полетов.

Тем не менее беспилотники приравняли к воздушным судам, при этом разрешили им летать по упрощенной процедуре по сравнению с пилотируемыми судами, отмечает в беседе с "РГ" глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Беспилотники уже могут применяться для решения коммерческих задач, говорит он. При соблюдении прописанных условий с помощью беспилотника можно подготовить план земельного участка для строительства или провести обработку засеянных полей.

Фото: Reuters
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Зачастую появление новых технических решений опережает законодателей, говорит Пантелеев. Так что для расширения использования беспилотников потребуются и дальнейшие изменения.

Уже обсуждаются последующие изменения в Воздушном кодексе, страхование ответственности владельцев беспилотников перед третьими лицами. А ранее, с осени прошлого года начали действовать правила об обязательной регистрации беспилотных воздушных судов. Под учет попали самые различные аппараты - и профессиональные коптеры, и игрушки, и самодельные модели. Регистрировать нужно любой аппарат с взлетной массой от 250 граммов до 30 килограммов.

Уже очевидно, что авиацию ждет полномасштабное пришествие беспилотных воздушных судов. Дальше нужно работать над техническим решением задачи безопасных полетов на высоте 300-400 метров, говорит Бабинцев. Именно на этой высоте выполняется большинство коммерческих полетов, так что для развития отрасли придется переоснастить всю авиацию. Беспилотные, как и пилотируемые воздушные суда нужно снабдить бортовым оборудованием для автоматического распознавания летательных объектов в небе и обмена между ними информацией, говорит эксперт.

Кроме того, предстоит решить ряд сопутствующих вопросов. Например, урегулировать полеты беспилотных воздушных судов над городами. Это позволит существенно расширить сферу применения таких аппаратов, добавляет Пантелеев. Так, дроны смогут доставлять почту, продукты и другие товары, а скорость доставки в итоге вырастет.

Беспилотники приравняли к воздушным судам, при этом разрешили им летать по упрощенной процедуре

В России принята дорожная карта "Аэронет" Национальной технологической инициативы, напоминает Пантелеев. В этом документе обозначены основные вехи технологических разработок в сфере беспилотной авиации и нормативного закрепления происходящих изменений. На 2025-2030 годы намечены разработка и оснащение беспилотных воздушных судов аэронавигационным оборудованием, запуск массового производства. Параллельно будут разрабатываться и новые правила.

"Последней строкой значится снятие нормативных ограничений", - говорит Пантелеев. То есть только к концу этого десятилетия, как предполагается, беспилотные воздушные суда смогут окончательно сравняться с пилотируемыми воздушными судами, замечает он.

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