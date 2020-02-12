Дутерте расторг соглашение о пребывании военных США на Филиппинах

Президент Филиппин Родриго Дутерте принял решение аннулировать соглашение с Соединенными Штатами от 1998 года, которое давало легальный статус тысячам американских военнослужащих, присутствующих на ротационной основе на территории страны.

Такую информацию распространила британская газета The Guardian, пишет "Интерфакс". По словам представителя филиппинского президента Сальвадора Панело, пришло время полагаться только на себя. Он пообещал укрепить оборону и впредь не надеяться на какую-либо другую страну.

Ноту о расторжении договора Вашингтону передал глава МИД Филиппин. Отмечается, что о данном решении стало известно после того, как власти США аннулировали визу одного из ближайших соратников Дутерте сенатора Рональда дела Роса. При этом, обращает внимание The Guardian, в силе остаются соглашения о взаимной военной помощи между США и Филиппинами, а также соглашение о расширенном сотрудничестве в сфере обороны.