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12.02.2020 02:45
Рубрика: В мире

Дутерте расторг соглашение о пребывании военных США на Филиппинах

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Фото: AP Photo/Bullit Marquez Президент Филиппин Родриго Дутерте. Фото: AP Photo/Bullit Marquez
Президент Филиппин Родриго Дутерте. Фото: AP Photo/Bullit Marquez

Президент Филиппин Родриго Дутерте принял решение аннулировать соглашение с Соединенными Штатами от 1998 года, которое давало легальный статус тысячам американских военнослужащих, присутствующих на ротационной основе на территории страны.

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Такую информацию распространила британская газета The Guardian, пишет "Интерфакс". По словам представителя филиппинского президента Сальвадора Панело, пришло время полагаться только на себя. Он пообещал укрепить оборону и впредь не надеяться на какую-либо другую страну.

Ноту о расторжении договора Вашингтону передал глава МИД Филиппин. Отмечается, что о данном решении стало известно после того, как власти США аннулировали визу одного из ближайших соратников Дутерте сенатора Рональда дела Роса. При этом, обращает внимание The Guardian, в силе остаются соглашения о взаимной военной помощи между США и Филиппинами, а также соглашение о расширенном сотрудничестве в сфере обороны.

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