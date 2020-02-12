В "Единой России" назвали существующие ставки по ипотеке во многих банках кабалой. Партия будет добиваться их снижения и обратится для этого в Центробанк и Правительство РФ.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, несмотря на регулярное снижение ставок Центробанком, кредитные организации не спешат этого делать.

"В 2019 году средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составила 10 %, и это без учета дополнительных затрат на оформление, которые прибавляет еще до двух процентных пунктов. В итоге реальная ставка - в районе 12%" - заявил Турчак, выступая на заседании президиума Генсовета "Единой России". По его словам, такая ставка просто неподъемная для многих семей, и "желающих вешать на себя ярмо все меньше".

"Люди хотят и готовы растить своих детей, но жилищные условия им делать это просто не позволяют. Недвижимость дорогая, а ипотека в нынешнем виде - натуральная кабала", - подчеркнул он. .

Турчак уверен, что сейчас сложились все условия для того, чтобы ипотечная ставка в банках снизилась до 5-6 процентов.

Он заверил, что "Единая Россия" будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня.

"Мы обратимся с этим вопросом в Центральный банк, в правительство РФ и вместе найдем способ обуздать аппетиты банкиров", - заявил он и отметил, что банкиры должны понимать, что ипотека - это социально значимый продукт, а не какая-то коммерческая история.