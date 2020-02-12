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Текст:   Айсель Герейханова 
18:08 12.02.2020

"Единая Россия" будет добиваться снижения ставок по ипотеке

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В "Единой России" назвали существующие ставки по ипотеке во многих банках кабалой. Партия будет добиваться их снижения и обратится для этого в Центробанк и Правительство РФ.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, несмотря на регулярное снижение ставок Центробанком, кредитные организации не спешат этого делать.

Фото: iStock
Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 7-8%

"В 2019 году средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составила 10 %, и это без учета дополнительных затрат на оформление, которые прибавляет еще до двух процентных пунктов. В итоге реальная ставка - в районе 12%" - заявил Турчак, выступая на заседании президиума Генсовета "Единой России". По его словам, такая ставка просто неподъемная для многих семей, и "желающих вешать на себя ярмо все меньше".

"Люди хотят и готовы растить своих детей, но жилищные условия им делать это просто не позволяют. Недвижимость дорогая, а ипотека в нынешнем виде - натуральная кабала", - подчеркнул он. .

Турчак уверен, что сейчас сложились все условия для того, чтобы ипотечная ставка в банках снизилась до 5-6 процентов.

Он заверил, что "Единая Россия" будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня.

"Мы обратимся с этим вопросом в Центральный банк, в правительство РФ и вместе найдем способ обуздать аппетиты банкиров", - заявил он и отметил, что банкиры должны понимать, что ипотека - это социально значимый продукт, а не какая-то коммерческая история.

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