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12.02.2020 14:44
Рубрика: Власть

"Единая Россия" предлагает отменить пошлину за ввоз ряда лекарств

Текст: Татьяна Замахина

"Единая Россия" планирует направить в правительство РФ предложение по отмене таможенной пошлины за ввоз дорогостоящих незарегистрированных лекарственных препаратов. Об этом сообщила замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

Фото: iStock
В России изменились правила назначения льготных лекарств

Данный вопрос был поставлен в ходе общественного обсуждения обеспечения тяжелобольных детей незарегистрированными лекарственными препаратами. Как объяснила Ольга Баталина, родители или благотворительные фонды за ввоз в Россию незарегистрированного лекарства платят таможенную пошлину с суммы, превышающей 200 евро.

- Лекарства стоят существенно дороже, их цена может составлять несколько тысяч евро, - отметила парламентарий. - И со всей суммы превышения родители тяжелобольных детей вынуждены заплатить пошлину в размере 15 процентов от суммы.

Баталина назвала такую ситуацию "ненормальной" и заявила о необходимости ее исправить.

Чтобы реализовать инициативу, целый ряд решений должны последовать со стороны органов исполнительной власти РФ. Представители Минздрава и Минпромторга в ходе обсуждения выразили готовность запустить процесс отмены пошлины, сообщили в пресс-службе партии.

Предложения планируется направить председателю правительства Михаилу Мишустину. А окончательное решение по этому вопросу - за Евразийской экономической комиссией.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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