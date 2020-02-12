Экс-кандидат в президенты Гватемалы приговорен к 15 годам тюрьмы

Во вторник суд Нью-Йорка приговорил бывшего кандидата в президенты Гватемалы Марио Эстраду к 15 годам лишения свободы за участие в заговоре с целью перевозки большого объема кокаина в Соединенные Штаты, сообщает Reuters.

59-летний Марио Эстрада, бывший конгрессмен, кандидат от правоцентристского Национального союза перемен, признал себя виновным в обвинениях, выдвинутых против него прокуратурой США в Южном округе Нью-Йорка. Вместе с сообщником Хуаном Пабло Гонсалесом его обвинили в получении по меньшей мере 10 миллионов долларов у могущественного мексиканского картеля Синалоа для финансирования своей предвыборной кампании.

По версии обвинения, эти два человека встречались в 2018 и 2019 годах с офицерами под прикрытием Агентства по борьбе с наркотиками США (DEA), которые выдавали себя за членов наркокартеля. "Они согласились предоставить картелю Синалоа беспрепятственный доступ к аэропортам Гватемалы и местам морских перевозок, чтобы картель мог транспортировать тонны кокаина через Гватемалу и в конечном итоге в Соединенные Штаты", - заявила сторона обвинения.

Два злоумышленника также сговорились "нанять наемных убийц, чтобы убить политических конкурентов и их партнеров и гарантировать избрание Эстрады президентом Гватемалы". В частности, Эстрада и Гонсалес определили конкретные имена политиков и договорились предоставить киллерам огнестрельное оружие, в том числе АК-47, для совершения убийств.

Президент Алехандро Джамматтеи, бывший консервативный врач, который в конечном счете победил на выборах в Гватемале во втором туре, отказался от комментариев по делу Эстрады, который закончил свою предвыборную гонку после первого тура голосования.