Эксперты предсказали, кто из российских теннисистов завершит год в топ-10

В нидерландском Роттердаме продолжается престижный теннисный турнир, в котором участвуют сразу три российских игрока из первой 20-ки мирового рейтинга: Даниил Медведев (5), Андрей Рублев (15) и Карен Хачанов (17).

На корте наши теннисисты - соперники, а вне его - лучшие друзья. Об этом Хачанов рассказал в интервью голландской газете De Telegraaf: "Они (Медведев и Рублев, - прим. "РГ") присутствовали на моей свадьбе, и мы многое делаем вместе. Мы знаем друг друга с 10 лет. Мы поднимаем друг друга на более высокий уровень и можем поблагодарить друг друга за то, где сейчас находимся. Время покажет, кто из нас лучший".

В отличие от игроков эксперты уже сейчас делают прогнозы, кто из российского трио окажется успешнее других и завершит год в топ-10. Хачанова бывший теннисист и тренер Даррен Кэхилл на вершине рейтинга не видит, а вот Медведева и Рублева поместил на 6-ю и 7-ю строчки.

Рублев блестяще начал сезон, выиграв два турнира и дойдя до четвертого круга Australian Open. В разговоре с корреспондентом De Telegraaf россиянин отметил, что за последние три года он испытал много стресса, но ему удалось справиться с психологическими проблемами, после того как в прошлом году он получил травму запястья (тогда игроку пришлось пропустить часть сезона), и с тех пор он был намного более расслаблен. "На корте я всегда ворчал и бросал ракетку. Теперь я делаю это намного реже. Теперь все складывается, как кубики LEGO".

Для Медведева старт теннисного года прошел не так гладко, и мнения насчет его шансов остаться в десятке сильнейших по окончании сезона разделились. Евгений Кафельников видит игрока в лучшем случае в топ-15. Бывшая первая ракетка мира заявил, что Медведев не повторит успехи прошлого лета и вряд ли наберет очки на грунте. "Надеюсь, что я ошибаюсь", - добавил Кафельников в своем Twitter.

В какой форме находится Медведев, которому на днях исполнилось 24 года, можно будет увидеть уже сегодня. Ему предстоит побороться за выход во второй круг турнира в Роттердаме с канадским теннисистом Вашеком Поспишилом, а вот Хачанов и Рублев уже пробились в 1/8 финала.