Басманный районный суд Москвы до 23 марта продлил сроки содержания под стражей заместителю главы республиканского управления следственного ведомства по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову, следователю по особо важным делам Андрею Филиппову, а также руководителю центра по противодействию экстремизму МВД республики Тимуру Бетуганову.

Напомним, эти трое арестованных силовиков проходят фигурантами громкого дела экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова - бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз".

В декабре прошлого года суд первой инстанции уже принимал решение о продлении всем трем сроков содержания в СИЗО. Но Мосгорсуд позже отменил такое постановление и поручил пересмотреть его "из-за допущенных процессуальных нарушений".

В суде Булатов просил, чтобы его освободили: перевели под домашний арест или под подписку. Он уверял судью, что ему до сих пор якобы не предъявили ни одного доказательства его вины.

Поэтому он считает себя невиновным. И еще он сообщил, что к нему в камеру приходили оперативники и уговаривали пойти на сотрудничество со следствием. Его адвокат Александр Самухов заявил, что "располагает доказательствами нарушений".

Арестованных офицеров подозревают в превышении должностных полномочий по части 3 статьи 286 УК РФ, которая предполагает суровое наказание - до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, они дружили с Арашуковыми и покрывали их преступления, которые считаются тяжкими.