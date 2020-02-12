ФССП: В России снизилась средняя сумма взыскиваемого долга по ЖКХ

Средняя сумма долга по ЖКХ по делам, поступившим на принудительное исполнение судебным приставам, сократилась на 1,8 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Федеральной службы судебных приставов.

В прошлом году средняя сумма долга за жилищно-коммунальные услуги составила 21,7 тыс. рублей, свидетельствует статистика ФССП. В 2018 году эта цифра составляла 23,5 тыс. рублей, в 2017 году - 24,6 тыс. рублей.

Как подсчитало ТАСС, статистика свидетельствует, что судебные приставы увеличивают объем взысканных долгов по ЖКХ. Число завершенных фактическим исполнением (полным взысканием долга) производств выросло с 1,1 млн в 2015 году до 1,7 млн в прошлом году, а сумма взысканных средств с должников за жилищно-коммунальные услуги выросла с 17,8 млрд рублей в 2015 году до 30,9 млрд в 2019 году.