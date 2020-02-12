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Текст:   Владислав Куликов 
10:12 12.02.2020

ФССП: В России снизилась средняя сумма взыскиваемого долга по ЖКХ

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Средняя сумма долга по ЖКХ по делам, поступившим на принудительное исполнение судебным приставам, сократилась на 1,8 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
В каких регионах жильцы чаще всего жалуются на услуги ЖКХ

В прошлом году средняя сумма долга за жилищно-коммунальные услуги составила 21,7 тыс. рублей, свидетельствует статистика ФССП. В 2018 году эта цифра составляла 23,5 тыс. рублей, в 2017 году - 24,6 тыс. рублей.

Как подсчитало ТАСС, статистика свидетельствует, что судебные приставы увеличивают объем взысканных долгов по ЖКХ. Число завершенных фактическим исполнением (полным взысканием долга) производств выросло с 1,1 млн в 2015 году до 1,7 млн в прошлом году, а сумма взысканных средств с должников за жилищно-коммунальные услуги выросла с 17,8 млрд рублей в 2015 году до 30,9 млрд в 2019 году.

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