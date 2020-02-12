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12.02.2020 17:14
Рубрика: Спорт

Развернул "Крылья"

Футболист Дмитрий Комбаров ничуть не жалеет о переходе в самарский клуб
Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Синицын
В редакции "Российской газеты" побывал один из лучших защитников страны последних лет Дмитрий Комбаров. После девяти лет в "Спартаке", завоевания чемпионства и победы в Суперкубке России минувшим летом Комбаров перешел в "Крылья Советов".

За полтора часа откровенного разговора Дмитрий рассказал о причинах ухода из стана "красно-белых", желании в будущем стать тренером, съемках в кино и о многом другом. Полностью интервью в "РГ" читайте в ближайших номерах.

А начали мы беседу с насущных тем: жизни в Самаре и шансах "Крыльев" на сохранение прописки в Премьер-лиге.

Вы всю карьеру провели в московских клубах. Тяжело было адаптироваться к Самаре?

Дмитрий Комбаров: Были некоторые опасения в плане адаптации, но я уже привык ко всему. Непривычно жить вдали от семьи, родных, близких. При этом я понимал, что еду в другой город. Морально готовил себя к тому, что некоторое время будем жить на расстоянии. Однако сейчас есть современные технологии, которые позволяют выходить на связь ежедневно, видеть друг друга.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Семья адаптировалась к такой жизни?

Дмитрий Комбаров: Да. Мы же не первый день вместе. Жена понимает, какая у меня профессия. Это даже не профессия, а жизнь. Любимое занятие, благодаря которому я могу обеспечить себе и своей семье высокое качество жизни.

При уходе из "Спартака" ты написал, что это решение изменит твою жизнь. Какие еще кардинальные перемены произошли?

Дмитрий Комбаров: Другой город, клуб. Но ничего сверхъестественного не произошло. Разве что много знакомых появилось в Самаре.

Какие достопримечательности приметил в Самаре?

Дмитрий Комбаров: Я пока не был на экскурсиях. Знаю, там стоит ракета, которую видно практически со всех уголков Самары. Набережная мне нравится. Особенно летом люблю там гулять. В городе много спортивных мероприятий проводится: пляжный футбол, волейбол, разные турниры.

Вы играли за "Спартак", "Динамо" и почти всегда боролись за высокие места. "Крылья" идут внизу таблицы. Не тяжело перестроиться на борьбу за выживание?

Дмитрий Комбаров: Нет, это рабочий момент. К сожалению, сейчас мы идем внизу. Но надо работать над тем, чтобы исправить эту ситуацию. Кстати, в начале своей карьеры в "Динамо" мы тоже боролись за выживание. Тогда все обошлось, а через пару лет мы завоевали бронзовые медали. Также и здесь - через работу, труд будем двигаться дальше и исправлять положение.

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