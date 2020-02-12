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12.02.2020 00:01
Рубрика: Экономика

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Где найти резервы для роста налоговых поступлений
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8083)
Федеральной налоговой службе (ФНС) предлагают дать доступ к информации Пенсионного фонда о получателях маткапитала и законодательно закрепить обязанность ведомств и организаций предоставлять по запросам налоговиков данные, необходимые для администрирования налога на доходы физлиц (НДФЛ). Это позволит увеличить его сборы.

НДФЛ - один из ключевых налогов для бюджетной системы. Поступления в консолидированный бюджет по нему ежегодно растут. Так, в 2016 году они составили 3 017 трлн рублей, в 2017 году - 3 251 трлн рублей, в 2018 году - 3 653 трлн, в первом полугодии 2019 года - 1 776 трлн рублей. Тем не менее, по мнению Счетной палаты, резерв для увеличения доходов по НДФЛ не исчерпан.

Фото: iStock
НДФЛ теперь можно оплатить авансом

Чтобы задействовать его, аудиторы предлагают расширить перечень сведений о гражданах, которые другие госведомства и организации должны предоставлять в ФНС. Речь идет о данных ПФР о получателях материнского капитала. Наличие такой информации у ФНС не позволит налогоплательщикам включать в размер налогового вычета суммы маткапитала и субсидий, полученных на приобретение жилья за счет средств бюджетов различного уровня, поясняет Счетная палата.

При покупке недвижимости граждане имеют право на имущественный налоговый вычет (это сумма, которую можно вычесть из налогооблагаемых доходов). С учетом лимита - 2 млн рублей - вернуть можно 260 тысяч рублей (13% от этой суммы). Вычет предоставляется в заявительном порядке. Но те, кто приобретает жилье на средства материнского капитала или бюджетные субсидии, права на него не имеют. Тем не менее граждане нередко включают в размер вычета суммы, полученные в качестве материальной помощи. Это приводит к неполной уплате сумм налога и, по сути, является налоговым правонарушением.

Если бы все, кто сдает жилье в аренду, декларировали доходы и платили налог, бюджет получил бы не один миллиард рублей

Кроме того, в ряде регионов нет сведений о гражданах, сдающих жилье в аренду. Аудиторы напоминают, что договоры аренды недвижимости на срок более года подлежат регистрации в Росреестре, но при обращении туда за сведениями налоговые органы получают отказ. Между тем, если 84,3 тысячи физлиц , сдающих в аренду однокомнатные квартиры по договорам, подлежащим регистрации в Росреестре, задекларируют доходы, то сумма НДФЛ (по ставке 13%), подлежащая уплате в бюджет, составит более 1,8 млрд рублей.

Одной из причин недопоступления НДФЛ в региональные бюджеты, по мнению Счетной палаты, является отсутствие обязанности бюджетных организаций, компенсирующих стоимость аренды жилья своим сотрудникам, представлять в налоговые органы копии договоров. В итоге ФНС не может проследить, декларируют ли арендодатели свои доходы.

Экономика Финансы Налоги Экономика Пенсии и пособия Правительство Минфин ФНС НДФЛ и налоговые декларации

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