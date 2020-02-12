СМИ: Гран-при Китая в "Формуле-1" перенесут из-за коронавируса

Этап "Формулы-1" в китайском городе Шанхай, проведение которого было намечено на 17-19 апреля, передвинут на другие даты из-за вспышки в стране коронавируса, сообщает Times.

Руководство "Формулы-1" еще не приняло окончательное решения, что делать с китайским этапом дальше. Впрочем, идея с переносом вызывает немало вопросов.

Сезон-2020 станет самым насыщенным в истории. Командам и гонщикам предстоит принять участие в рекордном количестве этапов - в 22. Это заметно осложняет варианты для изменения сроков. Предложенные даты для переноса - 9 августа и 22 ноября - категорически не устраивают команды.

Однако у руководителей "Формулы-1" есть желание провести эту гонку в сезоне, если, конечно, эпидемия коронавируса прекратится. Есть вариант, что гонка состоится ближе к концу года, но для этого нужно дождаться вердикта китайских властей.