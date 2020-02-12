Грау: Для решения конфликта на востоке Украины требуются усилия и политическая воля

Стороны конфликта в Донбассе, по словам спецпредставителя ОБСЕ Хайди Грау, выражают приверженность Минским соглашениям и готовы приложить больше усилий для реализации решений саммита "нормандской четверки". Об этом она заявила 12 февраля на брифинге в белорусской столице, сообщает БЕЛТА.

Правда, к сожалению, добавила она, "люди все еще гибнут. При этом ограничение свободы передвижения специальной мониторинговой миссии препятствует мониторингу режима прекращения огня". И все-таки ее порадовало то, что "стороны выразили готовность приложить больше усилий для реализации заключения Нормандского саммита".

"Переговоры продолжаются, и атмосфера была достаточно конструктивная", - отметила спецпредставитель ОБСЕ, добавив, что они целый день интенсивно работали именно над этими вопросами. "Я уже не могу сказать, что будет дальше, будут ли какие-то решения на следующей встрече, но это, конечно же, очень важно", - сказала Грау журналистам.

Она также обратила внимание на тот факт, что ровно пять лет назад был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений, который был одобрен лидерами "нормандской четверки" и Советом безопасности ООН. Грау подчеркнула, что этот пакет мер совместно с минским протоколом и минским меморандумом и является основной для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Кстати, представители самопровозглашенной Донецкой народной республики предложили Киеву дистанционно между встречами в Минске согласовать новые участки для отвода сил в Донбассе, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Мы, как и представители миссии ОБСЕ и Российской Федерации, четко понимаем важность и необходимость разведения по всей линии соприкосновения сторон и нацелены на интенсификацию согласования следующих трех участков", - отметила Никонорова, и сообщила, что в ДНР предложили дистанционные переговоры по разведению сил, чтобы ускорить их согласование.