Храп назвали симптомом опасной болезни

Храп надо воспринимать не просто как раздражающий шум, но и как возможный симптом крайне опасного заболевания, считают медики.

Как пояснил врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев, синдром обструктивного апноэ провоцирует задержки дыхания во сне, которые могут длиться по десять секунд. В этот момент возникает дефицит кислорода. Такие "эксперименты" над организмом подрывают работу сердечно-сосудистую систему.

Как правило, храпящий по ночам чувствует недомогание - усталость, разбитость, головную боль - на следующий день, передает радио Sputnik.

Крайне опасен храп и для детей.

- Ребенок недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается, - пояснил врач.

В результате на утро ребенок просыпается беспокойным, у него отмечается плохой аппетит.