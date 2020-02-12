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12.02.2020 08:24
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Храп назвали симптомом опасной болезни

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Храп надо воспринимать не просто как раздражающий шум, но и как возможный симптом крайне опасного заболевания, считают медики.

Фото: iStock
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Как пояснил врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев, синдром обструктивного апноэ провоцирует задержки дыхания во сне, которые могут длиться по десять секунд. В этот момент возникает дефицит кислорода. Такие "эксперименты" над организмом подрывают работу сердечно-сосудистую систему.

Как правило, храпящий по ночам чувствует недомогание - усталость, разбитость, головную боль - на следующий день, передает радио Sputnik.

Крайне опасен храп и для детей.

- Ребенок недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается, - пояснил врач.

В результате на утро ребенок просыпается беспокойным, у него отмечается плохой аппетит.

Общество Здоровье

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