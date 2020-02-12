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12.02.2020 23:32
Рубрика: Власть

Илюшникова назначена замглавы Минэкономразвития РФ

Фото: Пресс-служба МЭР. Фото: Пресс-служба МЭР.
Фото: Пресс-служба МЭР.

Заместителем главы Министерства экономического развития РФ стала Татьяна Илюшникова, работавшая замначальника экспертного управления президента. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
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"Назначить Илюшникову Татьяну Александровну заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

В МЭР уже сообщили, что она будет курировать развитие малого и среднего предпринимательства, а также налоговые вопросы.

Татьяне Илюшниковой 43 года. Ранее, до 2012 года, она уже работала в Минэкономразвития РФ, откуда перешла в администрацию президента РФ. Илюшникова была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

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