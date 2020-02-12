Илюшникова назначена замглавы Минэкономразвития РФ

Заместителем главы Министерства экономического развития РФ стала Татьяна Илюшникова, работавшая замначальника экспертного управления президента. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Назначить Илюшникову Татьяну Александровну заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

В МЭР уже сообщили, что она будет курировать развитие малого и среднего предпринимательства, а также налоговые вопросы.

Татьяне Илюшниковой 43 года. Ранее, до 2012 года, она уже работала в Минэкономразвития РФ, откуда перешла в администрацию президента РФ. Илюшникова была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.