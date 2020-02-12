Геологи рассказали об истории "скрытого" земного континента

Ученые обнаружили в Тихом океане новый континент - Зеландию. Известные острова Новой Зеландии и Новой Каледонии являются его частью. По мнению геологов, Зеландию можно считать отдельным континентом благодаря ее структуре и четкому отделению от австралийской континентальной плиты. Об этом пишет livescience со ссылкой на исследование, проведенное группой ученых - Рупертом Сазерлендом, Херенгой Вака-Викторией и Джеральдом Диккенсом.

Известно, что на Земле семь континентов (Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида). Но геофизики, начав исследовать континентальную кору в районе восточного побережья Австралии, пришли к выводу, что с точки зрения геологии острова Новой Зеландии являются отдельным континентом, который почти полностью находится под водой. Исследование было проведено в 2017 году, но его окончательные результаты обнародованы только сейчас, поскольку много времени потребовалось на анализ и изучение геологических структур.

По мнению ученых, континент Зеландия подвергся потрясению во время рождения Тихоокеанского Огненного Кольца. Эта огромная цепь вулканов и мест геологической активности простирается от Австралии и Новой Зеландии вдоль побережья Китая и Японии, Курильских островов, Камчатки и Аляски - через все горные хребты Кордильеров Северной и Южной Америк - и заканчивается на Огненной Земле.

Исследователи считают, что в глубокой древности, между 35 и 50 миллионами лет назад начался процесс континентального столкновения в западной части Тихого океана. В результате некоторые районы континента Зеландия поднялись в высоту на целых три километра, а другие участки упали в океан на такое же расстояние. Таким образом, утонувший континент Зеландия является ключом к пониманию того, как и почему образовалось Огненное Кольцо.

"Эти драматические изменения в Северной Зеландии, области размером с Индию, совпали с короблением слоев горных пород и образованием подводных вулканов в западной части Тихого океана", - говорит один из соавторов исследования, геофизик Руперт Сазерленд.

"Одна из удивительных вещей в наших наблюдениях заключается в том, что они показывают: ранние признаки появления Огненного кольца были почти одновременными по всей западной части Тихого океана", - продолжает ученый.

Тектонические трансформации, произошедшие с континентом Зеландия, отразились на геологической активности и появлении вулканов вдоль всей западной части Тихого океана.

Также, по мнению исследователей, огромный континент Зеландия может вновь показаться на поверхности, вынырнув из океанических глубин. Но этот процесс займет свыше миллиона лет.

"На это потребовалось бы более миллиона лет, и представляло бы собой драматическую перестройку геологии западной части Тихого океана", - считают геофизики.