Как решить "мусорную" проблему

В проектах жилых многоэтажек, которые строятся в Беларуси, не предусмотрены мусоропроводы. А в старых зданиях по согласию жильцов их заваривают. Таким образом от мусоропроводов уже полностью избавились Гомель и Гродно. Во дворах домов устанавливаются контейнеры для раздельного сбора мусора. Мы спросили наших российских читателей: вы готовы к неудобствам ради решения "мусорной" проблемы?

Алексей Гильманов, инженер, Казань:

- У нас в доме мусоропровод заварили еще в прошлом году. И даже поставили баки для раздельного сбора мусора на специально выделенной площадке. Сначала многие жильцы протестовали, некоторые оставляли мусорные мешки у заваренных люков. Но постепенно протест растворился, как растворился из подъезда тошнотворный запах мусора. Нет и грохота, если кто-то бутылки выбрасывает с 9-го этажа. Да и к мусору стали относиться более бережливо, раз решили его каким-то образом перерабатывать.

Михаил Большаков, пенсионер, Красноярск:

- На мой взгляд, ликвидация мусоропроводов - глупость. Баки для раздельного сбора мусора во дворах многоквартирных домов все равно будут заполняться, мягко скажем, хаотично. Зато любая площадка с этими баками - потенциальная помойка, рассадник мух и крыс. Мы пробовали, знаем. Поставили контейнер для стекла, как-то утром смотрю - в него старое окно и балконную дверь запихивают. А что, говорят, стекло же! Надо вторичную переработку развивать, а не мусоропроводы заваривать!

Виктор Филонов, председатель Городского собрания, Сочи:

- В Сочи тоже есть дома, в которых мусоропровод уже не работает: такое решение приняли домоуправляющие компании вместе с жильцами. Что касается контейнеров для раздельного сбора мусора, то этот опыт в Сочи тоже используют. У мусорных контейнеров на улице установлены баки для пластика и бумаги. Сочинцы уже привыкли к этому нововведению, и сейчас можно видеть картину, как люди выносят по два-три разных пакета с мусором: один с остатками жизнедеятельности и прочим хламом, а в одном-двух других - пластиковые бутылки или бумага-картон, которые идут на вторичную переработку. А это уже дело малого бизнеса.

Константин Емешин, председатель ТСЖ, Барнаул:

- Прежде чем избавляться от мусоропроводов в многоэтажках, нужно наладить сбор, сортировку и переработку мусора. У нас в Алтайском крае не хватает контейнеров, полигонов и финансовых средств на эти цели. Нет ни сортировочных станций, ни заводов по переработке отходов. В Барнауле предприниматели-энтузиасты организовали раздельный сбор пластиковых бутылок. Вот только не все готовы сортировать мусор, многие просто ставят пакет с пластиковыми бутылками около мусоропровода...