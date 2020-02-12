Бизнес

Как россиянину открыть свое дело в Беларуси?

"Собираюсь переехать на постоянное местожительство в Беларусь. В России у меня небольшой бизнес, хочу его продать и открыть нечто подобное в Беларуси. Могу ли я открыть свое дело в Беларуси сразу, не дожидаясь вида на жительство. Сколько времени займет у меня открытие фирмы. Спасибо Алла Г.".

Если вы решили зарегистрировать коммерческую организацию в Беларуси, то вид на жительство не нужен. Если же вы собираетесь открыть дело в качестве индивидуального предпринимателя и зарегистрировать ИП, то необходимо получить вид на жительство.

Вам надо придумать название фирмы и согласовать его через веб-портал ЕГР или посредством личной подачи заявления. Оплатить госпошлину за регистрацию и представить документы для госрегистрации в соответствующий исполнительный орган. После регистрации заказать печать и открыть счет в банке.

Сама регистрация компании происходит в день подачи документов: заявление и приложения к нему, два экземпляра подписанного устава учреждаемой компании, электронную версию устава, записанную в формате doc или rtf, и квитанцию об уплате госпошлины. Регистратор отдает вам один оригинал устава компании со штампом о регистрации. На следующий рабочий день в регистрирующем органе необходимо получить свидетельство о регистрации. В течение 5 рабочих дней от даты регистрации учредители могут получить в регистрирующем органе документы об автоматической постановке на учет в налоговой инспекции, фонде социальной защиты и Белгосстрахе.

Деньги

Может ли россиянин обменять старые белорусские деньги на новые?

"Была в гостях у своего отца в Смоленске. Разбирали письменный стол и обнаружили в конверте белорусские деньги. Отец был в Беларуси около 7 лет назад. Деньги старого образца, но их достаточно много. Папа про них забыл. Знакомая сказала, что деньги меняли до конца прошлого года и теперь в белорусских банках их не принимают. Подскажите, они уже пропали или я их еще могу поменять и как их пересчитывать на новые? Спасибо, Елена Владимировна".

Действительно, 31 декабря 2019 года закончился период, когда денежные знаки старого образца можно было обменять на новые в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Беларуси.

Однако еще не все потеряно. С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно старые деньги можно будет обменять на новые, но только в Национальном банке Беларуси по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения. А вот с 1 января 2022 года деньги образца 2000 года станут недействительными.

Замена старых денег на новые производится в соотношении 10 000:1. Для простоты понимания: 1 тысяча старых белорусских рублей - это 10 новых копеек. 10 000 старых рублей - 1 новый рубль. Сейчас в обращение банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 белорусских рублей; монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50 белорусских копеек, а также номиналом 1 и 2 белорусских рубля.