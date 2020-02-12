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12.02.2020 18:26
Рубрика: В мире

Манила показала зубы

Cогласятся ли США с планами Филиппин разорвать военное соглашение?
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
Соединенные Штаты получили уведомление Филиппин о предстоящем расторжении соглашения о пребывании американских военных на территории этой страны, подтвердил в среду глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, принятое филиппинским правительством решение - это "шаг в неправильном направлении" и вызывает "сожаление". Аналогичные комментарии у главы Минобороны США в прошлом месяце вызвали и требования парламента Ирака вывести американские подразделения, которые, впрочем, были цинично проигнорированы Вашингтоном.
Фото: TED ALJIBE / AFP Фото: TED ALJIBE / AFP
Фото: TED ALJIBE / AFP

Напомним, что в начале недели президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился официально проинформировать Вашингтон о намерении в одностороннем порядке аннулировать военный договор с США, известный как VFA (англ. - Visiting Forces Agreement). Это соглашение было ратифицировано сторонами в 1999 году и придавало легальный статус тысячам американских военнослужащих, находящихся на ротационной основе на территории Филиппин. В этой стратегически важной для США стране в Юго-Восточной Азии сегодня расположены пять используемых американцами военных объектов.

Дипломатическая нота о предстоящем через 180 дней разрыве договора была передана в посольство США в Маниле

Как заявил журналистам представитель государственного департамента США, в случае разрыва соглашения под угрозу будет поставлены заходы в местные порты американских кораблей и проведение совместных учений, пишет филиппинская газета The Manila Times. "Это политическое решение, но мы сможем прожить без VFA", - в свою очередь заявил руководитель генерального штаба ВС Филиппин генерал Фелимон Сантос.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Александр Гасюк

Во вторник дипломатическая нота о предстоящем через 180 дней разрыве договора VFA была передана в посольство США в Маниле, сообщил глава филиппинского МИД Теодоро Локсин. Столь дерзкое поведение харизматичного президента Дутерте формально вызвано отказом госдепартамента выдать въездную визу филиппинскому сенатору в связи с его якобы причастностью к притеснениям оппозиции. Впрочем, недовольство бесцеремонными действиями США по отношению к своей бывшей колонии и нынешнему ключевому союзнику в регионе в Маниле копилось уже давно. На протяжении последних лет Вашингтон активно критиковал бескомпромиссную политику Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками на Филиппинах - жесткие действия правоохранителей нарушали, по мнению американцев, права человека.

Показав зубы Вашингтону, Филиппины, впрочем, не пойдут на полный разрыв долгосрочных союзнических отношений с США, отмечают обозреватели. В силе между сторонами остается договор об усиленном сотрудничестве в области обороны (EDCA), заключенный в апреле 2014 года. Тогда на волне эскалации территориальных разногласий между Манилой и Пекином о принадлежности островов в Южно-Китайском море такое соглашение позволило резко нарастить американское военное присутствие на Филиппинах. Кроме того, островное государство слишком сильно зависит от Соединенных Штатов и в экономическом плане, чтобы резко менять складывавшийся годами статус-кво.

Решение Манилы разорвать соглашение VFA с США в преддверии предстоящей в следующем месяце встречи в формате двустороннего стратегического диалога вызвано желанием повысить значимость Филиппин как участника в региональном споре между США и Китаем, считают эксперты.

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"Многие страны понимают свою значимость в рамках американо-китайской конкуренции, поэтому стараются занять нейтральную позицию, чтобы создать ситуацию, при которой бы США и Китай инвестировали в них и тем самым повышали стратегический капитал. Антикитайские страны займут проамериканскую позицию, а антиамериканские - прокитайскую, в то время как колеблющиеся государства будут из этого извлекать политический капитал", - пояснил RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Тем не менее предпринятые Манилой шаги демонстрируют, что позиции США в АТР не являются незыблемыми, сколачиваемый Вашингтоном в Юго-Восточной Азии антикитайский альянс не выглядит таким монолитным, как это стремятся представить США.

В мире США В мире Юго-Восточная Азия Филиппины

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