Какие курсы валют возьмут верх в середине февраля

Новости

В Забайкалье выписали болевшего коронавирусом гражданина КНР 06:47
СМИ: США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия 06:44
Более 44,6 тысячи человек заразились коронавирусом в Китае 05:53
До 175 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии 05:34
Сирийские саперы разминировали 15 процентов Маарет-эн-Нуумана 05:26
Бизнесмен Эндрю Янг вышел из президентской гонки в США 05:24
США заявили о планах обсудить с Россией СНВ-3 и сокращение ядерных запасов 04:42
США заявили о возможном изменении торговой сделки с КНР из-за вируса 04:41
В Приморье истребители Су-35С уничтожили самолеты "противника" 04:26
Совет Безопасности ООН продлил санкции в отношении Ливии 04:05
Из-за тумана в аэропорту Владивостока два рейса сядут в Хабаровске 04:05
Белый дом: США хотят отличных отношений с Филиппинами 04:00
Видео: силач из Приморья Иван Савкин сдвинул с места груженый лесовоз 03:45
О'Брайен заявил о завершении реорганизации Совета нацбезопасности США 03:07
Видео: Молния попала в самолет в небе над Британией 03:02
Дутерте расторг соглашение о пребывании военных США на Филиппинах 02:45
Боевики ХАМАС выпустили ракету в сторону Израиля 02:32
Российские инспекторы посетят военный объект в Нидерландах 02:18
Небензя выразил надежду на принятие позиции РФ по ливийской резолюции 02:10
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй составило 1068 01:55
Трамп пообещал уволить еще несколько сотрудников Белого дома 01:55
Запуск космического корабля Cygnus с грузом для МКС перенесли на сутки 01:27
В Швейцарии выясняют, как местная компания сотрудничала с ЦРУ и БНД 00:59
Блумберг заявлял о необходимости иметь Россию союзником 00:56
В Германии число заразившихся коронавирусом выросло до 16 00:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Какие курсы валют возьмут верх в середине февраля

Текст: Георгий Панин
Та железобетонная стабильность "россиянина", о которой мы говорили по итогам 2019 года, уступила место рыночным реакциям. О главных трендах середины февраля специально для "Российской газеты" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- "Вирусная" паника с коронавирусом улеглась, эмоциональная премия из цены активов и валют ушла. Осталась определенная напряженность в связи с будущей китайской и в целом азиатской статистикой, но это как раз нормально.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов

Пока мир следит за тем, как медики и политики решают проблему с эпидемией коронавируса, рисковые активы останутся под некоторым давлением, но никакого выраженного стресса тут уже нет.

Иными словами, для иностранных валют наступает довольно спокойный период. Сколько он продлится - день-два или растянется на более продолжительный отрезок времени - не скажет никто. Но пока конъюнктура вполне способствует равновесию.

Так что в середине февраля для доллара актуальны торги в пределах 63,50-64,50 рубля, для евровалюты - 69,35-70,10 рубля. Евро сейчас более подвижен, и динамики тут явно больше.

Та железобетонная стабильность "россиянина", о которой мы говорили по итогам 2019 года, уступила место рыночным реакциям. Для рубля все движения происходят в соответствии с катализаторами и драйверами - сегодня российская национальная валюта стала более чувствительной к настроениям инвесторов. И вот это как раз необычно.

Фото: iStock
Как не стать жертвой обмана при спекуляциях с валютой

По-прежнему весомое значения для курсообразования рубля играют нефтяные цены и их поведение. Баррель Brent в начале второй декады февраля торгуется по 54,40 доллара в рамках технического отскока - там, где снизился градус эмоций, и ушла паника, появились технические сигналы к коррекции. Рынок балансирует сам себя, и это хорошо. Краткосрочно значение для сырьевого рынка будут иметь данные по запасам черного золота в США. И если здесь проявятся "бычьи" сигналы, цены дополнительно вырастут.

Весь эффект от понижения ключевой ставки Центробанком РФ уже учтен в валютных котировках. Теперь инвесторы и экономисты заняты анализом конъюнктуры и стараются просчитать, как низко сможет спуститься ставка, если Банк России настолько убежден в правильности стратегии. В кулуарах рынках обсуждают и 5,25, и 5,50 процента уже в скором времени. Однако с такими прогнозами все же стоит быть предельно осторожными. Инфляционное давление способно усилиться, а если это произойдет, от пересмотров ставки придется временно отказаться.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

В Кремле выразили надежду на исполнение Киевом парижских договоренностей
Новый коронавирус получил официальное название
МИД оценил влияние программ США по сдерживанию России
Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
"Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" в конце года
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин