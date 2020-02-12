Какие курсы валют возьмут верх в середине февраля

Та железобетонная стабильность "россиянина", о которой мы говорили по итогам 2019 года, уступила место рыночным реакциям. О главных трендах середины февраля специально для "Российской газеты" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари":

- "Вирусная" паника с коронавирусом улеглась, эмоциональная премия из цены активов и валют ушла. Осталась определенная напряженность в связи с будущей китайской и в целом азиатской статистикой, но это как раз нормально.

Пока мир следит за тем, как медики и политики решают проблему с эпидемией коронавируса, рисковые активы останутся под некоторым давлением, но никакого выраженного стресса тут уже нет.

Иными словами, для иностранных валют наступает довольно спокойный период. Сколько он продлится - день-два или растянется на более продолжительный отрезок времени - не скажет никто. Но пока конъюнктура вполне способствует равновесию.

Так что в середине февраля для доллара актуальны торги в пределах 63,50-64,50 рубля, для евровалюты - 69,35-70,10 рубля. Евро сейчас более подвижен, и динамики тут явно больше.

Та железобетонная стабильность "россиянина", о которой мы говорили по итогам 2019 года, уступила место рыночным реакциям. Для рубля все движения происходят в соответствии с катализаторами и драйверами - сегодня российская национальная валюта стала более чувствительной к настроениям инвесторов. И вот это как раз необычно.

По-прежнему весомое значения для курсообразования рубля играют нефтяные цены и их поведение. Баррель Brent в начале второй декады февраля торгуется по 54,40 доллара в рамках технического отскока - там, где снизился градус эмоций, и ушла паника, появились технические сигналы к коррекции. Рынок балансирует сам себя, и это хорошо. Краткосрочно значение для сырьевого рынка будут иметь данные по запасам черного золота в США. И если здесь проявятся "бычьи" сигналы, цены дополнительно вырастут.

Весь эффект от понижения ключевой ставки Центробанком РФ уже учтен в валютных котировках. Теперь инвесторы и экономисты заняты анализом конъюнктуры и стараются просчитать, как низко сможет спуститься ставка, если Банк России настолько убежден в правильности стратегии. В кулуарах рынках обсуждают и 5,25, и 5,50 процента уже в скором времени. Однако с такими прогнозами все же стоит быть предельно осторожными. Инфляционное давление способно усилиться, а если это произойдет, от пересмотров ставки придется временно отказаться.