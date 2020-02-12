Каким суевериям и традициям следуют на космодроме Байконур

65 лет назад, 12 февраля 1955 года, ЦК КПСС и Совет министров СССР совместным Постановлением № 292-181сс утвердили создание Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства Обороны СССР (НИИП № 5 МО СССР), предназначенного для испытаний ракетной техники. Район формирования полигона имел условное название "Тайга".

Правда, официальным днем рождения космодрома Байконур считается все-таки другой день - 2 июня 1955 года. Тогда директивой генштаба была утверждена штатная структура и создан штаб полигона - войсковая часть 11284. К началу испытаний и запусков на полигоне находились 527 инженеров и 237 техников, а общая численность военнослужащих составляла 3600 человек.

"Есть определенные традиции, которые сложились с 60-х годов, они незыблемы, передаются из поколения в поколение...", - рассказал в интервью в эфире радио "Комсомольская правда" генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Мы с 2011 года с Байконура отправляем не только российских космонавтов, но и американцев, европейских, японцев.... И все они четко следуют советским традициям. Есть не только традиции, но и даже суеверия. Есть правила, которые продиктованы жизнью и даже в каком-то смысле кровью", - цитирует главу "Роскосмоса" KP.Ru.

Что же это за суеверия и традиции?

Надо сказать, что начало "космическим суевериям" положил не кто иной, как Главный конструктор Сергей Королев. Так, Сергей Павлович страшно не любил пуски ракет по понедельникам. Но иногда они случались, и в такие дни он "бомбил" всех попадавшихся под горячую руку. Еще ненавидел, когда натыкался на старте на женщин. А еще Королев всегда носил в правом кармане пиджака две монетки - на счастье.

Одна из самых старых традиций наших космонавтов в обиходе называется - "на колесо". Говорят, это пошло с Юрия Гагарина, который попросил остановиться по дороге к стартовой площадке, чтобы справить малую нужду. Но, правда, есть и те, кто считает родоначальником этой традиции самого Сергея Королева. Кстати, как шутят сами космонавты, эта замечательная традиция весьма рациональна. И если бы не Гагарин, ее непременно ввел бы позднее другой космонавт.

Космонавты обязательно берут с собой в полет веточку полыни, так как она дольше остальных растений сохраняет запах и напоминает о Земле. На стартовый комплекс экипаж принято провожать под песню "Земля в иллюминаторе".

За сутки до старта принято смотреть фильм "Белое солнце пустыни". Вот как рассказывает об этом в своей книге "Повседневная жизнь российских космонавтов" Герой России летчик-космонавт Юрий Батурин: "Принимали фильм ранней осенью 1969 года, но не приняли и, как тогда говорили, "положили на полку". А.А. Леонов, которому хотелось поднять настроение космонавтам накануне старта, договорился, чтобы ему дали ленту для показа в очень закрытой небольшой аудитории. Экипаж был в восторге. Слухи о том, что космонавты перед стартом смотрят какое-то удивительное кино, дошли до Л.И. Брежнева. Он сам посмотрел фильм. И тот ему понравился. После этого приключения красноармейца Сухова вышли на широкий экран.

А для космонавтов просмотр фильма стал традицией. Однажды один из членов экипажа, посидев немного у нас сеансе, встал и вышел.

- Что ты делаешь? Тебе же лететь! - сказал ему другой космонавт.

- Да я много раз его видел, наизусть знаю.

И что вы думаете? Полет пришлось прервать досрочно из-за болезни одного из членов экипажа".

Космонавты никогда не дают автографов до первого полета. Некоторые принципиально избегают ставить автографы черными чернилами. Однако весь экипаж обязательно расписывается на двери гостиничного номера, где проводят ночь пред стартом. Закрашивать или смывать эти автографы категорически запрещено.

Кстати, в космос долго не пускали усатых: в 1976 году во время полета усатого Виктора Жолобова были неполадки, и программу пришлось прекратить досрочно. Сегодня эта традиция отошла в прошлое.

Выкатывание ракеты на стартовый стол происходит за 48 часов до этого момента. Техники, следящие за проездом огромной ракеты на специальном поезде, подкладывают на рельсы монетки - тоже на счастье. Зато самому экипажу строго запрещается наблюдать за этим процессом.

Старт корабля ни специалисты, ни сами космонавты никогда не назовут "последним": только "крайним". Космонавты с лестницы перед посадкой в кабину корабля обязательно должны повторить знаменитый жест Гагарина - помахать рукой. В ответ с ними не прощаются: плохая примета.

Есть на Байконуре и "несчастливые даты". Старт никогда не назначают на 24 октября. В этот день вообще не проводят на стартовых площадках никаких серьезных работ. 24 октября 1960 года на стартовом столе Байконура произошел взрыв опытной ракеты Р-16, погибли десятки человек, в том числе и командующий РВСН маршал Митрофан Неделин. А 24 октября 1963 года на стартовом столе вспыхнула ракета Р-9. Сгорели семь человек. С тех пор 24 октября для российской космонавтики - "мертвый день", никаких запусков не производится.

А вот на космодроме в Плесецке перед запуском ракеты-носителя на ней обязательно пишут "Таня". Рассказывают, это имя вывел на первой ракете влюбленный в некую Таню офицер. За что получил страшный нагоняй. На следующей ракете имя не написали - и ракета взорвалась.