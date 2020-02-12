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12.02.2020 09:13
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай борется с эпидемией все более уверенно

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин проверил, как идет работа по профилактике и контролю эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Он подчеркнул, что необходимо проявить большую уверенность и предпринять более решительные меры, чтобы одержать победу в общенародной борьбе с эпидемией, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT

Си Цзиньпин признал, что ситуация по-прежнему остается очень серьезной, но при этом выразил уверенность в том, что Китай непременно одержит решительную победу в борьбе с эпидемией.

За последние несколько недель Си Цзиньпин трижды выступал с важными обращениями о работе по профилактике и контролю эпидемии, что демонстрирует его глубокую озабоченность жизнью и здоровьем народа и его личный ответственный подход к этому вопросу. Именно он определил основные направления работы в этой области.

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа за пределами провинции Хубэй снижается уже 7 дней подряд. В понедельник за пределами провинции был зарегистрирован в общей сложности 381 новый подтвержденный случай коронавирусной пневмонии. Одновременно с этим значительно выросла излечимость: с 1,3% на 27 января до 8,2% на 9 февраля. Это указывает на то, что предпринятые Китаем действия по профилактике и контролю эпидемии являются научно обоснованными и эффективными. Медицинские специалисты и широкие народные массы обретают все большую уверенность в одержании решительной победы над эпидемией.

Необходимо подчеркнуть, что провинция Хубэй и город Ухань, ставшие эпицентром эпидемии, являются главным приоритетом в ходе предотвращения и борьбы с ней. Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, победа в Ухане будет способствовать одержанию победы в Хубэе, а победа в Хубэе будет символизировать победу всей страны в общенародной борьбе с вирусом. Указания китайского лидера проясняют суть и логическую связь между "заградительным боем" и "масштабной войной" с эпидемией, а также между совершением прорыва в решающих областях и всесторонним обеспечением эффективности этих "боевых действий".

Чтобы одержать решительную победу в борьбе с эпидемией коронавируса нового типа, Си Цзиньпин выдвинул конкретные требования, призвав проводить комплексные спасательные работы, укрепить социальное управление, своевременно публиковать достоверную информацию и укрепить единое руководство по предотвращению эпидемии.

Эти меры носят руководящий характер по отношению к борьбе с эпидемией в Ухане и Хубэе. Контроль источника вируса и ограничение путей его распространения является фундаментальной стратегической задачей для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Это основа повышения эффективности борьбы с эпидемией, борьбы за защиту жизни и здоровья людей - как в Китае, так и во всем мире.

Огромные усилия, прилагаемые КНР для борьбы с эпидемией и предотвращения ее распространения высоко оценил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, перед лицом эпидемии Китай в сжатые сроки смог мобилизовать огромные ресурсы для борьбы с вирусом. ООН полностью одобряет прилагаемые страной усилия.

В нынешний критический момент председатель КНР Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку в жилой микрорайон, больницу и районный центр Пекина по профилактике и контролю заболеваний, чтобы ознакомиться с мерами профилактики и контроля над эпидемией на местах. Его указания по эффективному сдерживанию распространения эпидемии определили новые усилия и меры, предпринятые Китаем для защиты здоровья и безопасности своего народа и народов всего мира.

"Эпидемия - это дьявол. Его нельзя упускать из виду и нельзя скрывать его", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Работа по предотвращению и контролю над распространением эпидемии ведется ведомствами всех уровней страны под единым командованием центрального правительства и под личным контролем главы КНР. Делая научно обоснованные шаги и проводя точную политику, а также опираясь на мощь народных масс, укрепляя сотрудничество с международным сообществом, Китай непременно одержит решительную победу в общенародной борьбе с эпидемией пневмонии.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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