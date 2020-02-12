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12.02.2020 17:41
Рубрика: В мире

Китайский марафонец пробежал 50 километров по квартире

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Известный китайский марафонец-любитель Пан Чансу из города Ханчжоу поставил необычный рекорд. Он пробежал 50 километров по квартире, находясь на карантине в связи коронавирусом, сообщает газета Die Presse.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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"Я не был на улице в течение нескольких дней, и больше не могу сидеть, сложа руки", - написал Пан на своей странице в социальной сети Weibo. Спортсмен соединил в гостиной два стола, получив в длину восемь метров, и пробежал вокруг них 6250 кругов за четыре часа и 48 секунд. В качестве доказательства он выложил в интернет видео и скриншот мобильного приложения. Врач по профессии Пан является одним из лучших марафонцев со временем на дистанции в 2 часа 59 минут.

Ханчжоу является главным городом провинции Чжэцзян, который был блокирован властями 5 февраля из-за угрозы распространения вируса.

Между тем, число погибших от опасной болезни в Китае увеличилось на 97 и достигло 1113 человек. Количество зараженных составило в общей сложности 44653. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала вирусу официальное название COVID-19, что означает болезнь коронавирус, впервые зафиксированная в 2019 году. Представители ВОЗ сознательно выбрали имя, которое не соотносится со страной или животным.

В мире Восточная Азия Китай

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