Комитет Госдумы поддержал поправки в Конституцию о Федеральном Собрании

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал 14 поправок в Конституцию, которые должны изменить главу Основного Закона о Федеральном Собрании. В том числе была одобрена и новелла о пожизненных сенаторах, которыми смогут стать, в частности, экс-президенты России.

На момент проведения заседания профильного комитета поправок набралось 193. Вчера на обсуждение были вынесены те из них, которые касаются формирования и работы двух палат парламента. Основную дискуссию вызвали изменения в порядке формирования Совета Федерации. Одна из идей - расширить президентскую "квоту". Если предложение будет принято, глава государства сможет делегировать в верхнюю палату 30 человек, а не 17, как сейчас. Из них семеро могут быть назначены пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. В этот список могут входить ученые, врачи, деятели культуры, пояснил глава комитета Павел Крашенинников. Кроме того, пожизненными сенаторами смогут стать бывшие президенты России (разумеется, предусмотрено право отказаться от статуса). Для остальных (не пожизненных) сенаторов предлагается установить срок полномочий в шесть лет.

Отвечая на возражения коллег, Крашенинников подчеркнул, что "никаких пожизненных консулов не будет". "Но опыт таких людей, которые служили и служат государству, пригодится верхней палате и стране в целом", - уверен он.

После заседания Крашенинников объяснил журналистам, почему в списке кандидатов в сенаторы с пожизненным статусом оказались экс-президенты. Дело в том, что они "обладают очень обширной информацией и колоссальным опытом". Многое значит и то, что их избирали граждане страны, оказывая им таким образом доверие. Такие лидеры, по словам главы комитета, "принимают тяжелые решения, участвуют в работе Совбеза". "Эти мудрость и опыт послужат стране", - подчеркнул он.

Можно ли будет экс-президенту совмещать пожизненную сенаторскую должность с другими должностями? Например, с госслужбой, руководством Госсоветом? На эти вопросы Крашенинников ответил отрицательно - нынешняя правовая конструкция этого не позволяет, а рабочая группа по изменению Конституции такую норму не обсуждала. "Мое мнение - надо сосредотачиваться на работе в Совфеде", - добавил парламентарий.

Он также уточнил, что поправка распространяется на всех прекративших свои полномочия президентов РФ, а не только на тех, кто уйдет в отставку после вступления в силу данной нормы.

Предложения на эту тему также поддержали в Совфеде. Участница заседания сенатор Светлана Горячева подчеркнула, что в стране "очень много достойных людей". "Такие сенаторы могли бы быть моральными авторитетами для нашего общества", - считает Горячева. Она предложила вписать в формулировку о пожизненных сенаторах "высокие моральные качества".

Эти изменения до заседания прокомментировала и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила журналистам, что появление в верхней палате парламента такого рода людей поднимет авторитет органа власти и позволит использовать на благо государства опыт лучших представителей политической элиты, науки и искусства. Что касается нормы о президентской "квоте", то ее принятие создаст баланс центра и регионов и повысит эффективность работы палаты, считает сенатор.

Президент получит право делегировать в Совет Федерации 30 сенаторов, вместо 17-ти, семеро из них могут быть назначены пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной

Профильный комитет одобрил и ряд других поправок, касающихся работы не только Совфеда, но и Госдумы. Одно из предложений относит к ведению сенаторов заслушивание ежегодных докладов Генпрокурора, а Госдумы - главы Центрального Банка. Верхняя палата получит полномочия по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты. Эта новелла на заседании комитета также вызвала вопросы. Крашенинников объяснил, что такая идея была предложена тоже для баланса. Он напомнил, что Госдума наделяется полномочиями в отношении утверждения кабинета министров, за исключением силовиков. Так что нужно перераспределить полномочия. Кстати, вопрос назначения и освобождения от должности зампреда Счетной палаты будет в компетенции нижней палаты.

В любом случае работа над поправками будет продолжена до 14 февраля. Это последний день их приема профильным комитетом Госдумы. Ожидается, что законодатели на следующих заседаниях обсудят поправки в Конституцию, касающиеся полномочий президента и правительства.