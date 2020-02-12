Матч НХЛ не был доигран из-за ЧП с хоккеистом

Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Анахаймом" и "Сент-Луисом" не был доигран из-за того, что хоккеист "Блюз" Джей Боумистер потерял сознание и был доставлен больницу.

Инцидент произошел на 13-й минуте первого периода. На скамейке запасных "Сент-Луиса" внезапно стало плохо 36-летнему защитнику Джею Боумистеру, который потерял сознание. Партнеры вовремя заметили происшествие и позвали на помощь медиков.

В итоге хоккеиста смогли привести в чувство и отправили в больницу. Обе команды приняли решение, что матч будет доигран на следующий день. Счет - 1:1 сохранится, а гол у "Блюз" на счету россиянина Ивана Барбашева.

Боумистер был выбран "Флоридой" на драфте в 2002 году под общим третьим номером. Всего за карьеру провел 1240 матчей, в которых набрал 424 очка. Нынешний матч стал для него 1241-м.