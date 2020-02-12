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Рубрика: Экономика

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Маткапитал будут предоставлять на основании свидетельства о рождении ребенка
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
Минтруд намерен упростить получение маткапитала и пособия на детей от 3 до 7 лет. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, предполагается, что уже в этом году принятие решения о назначении маткапитала будет происходить даже без заявления родителей, а на основании записи о рождении ребенка в органах ЗАГС. А для назначения пособия на детей от 3 до 7 лет (на него смогут рассчитывать семьи, доход в которых ниже прожиточного минимума на одного члена семьи) достаточно будет только заявления. Все остальные документы, в том числе справки о доходах семьи, органы соцзащиты будут получать в рамках межведомственного документооборота.

Фото: РИА Новости
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Также Антон Котяков направил письма в крупнейшие банки с просьбой наладить электронный документооборот с Пенсионным фондом России (ПФР) в части направления маткапитала на ипотеку. Как отметил министр, ничто не мешает кредитным организациям и ПФР так организовать работу и электронное взаимодействие, чтобы не гонять людей из одной организации в другую. По замыслу минтруда, в будущем человеку, который хочет направить маткапитал в ипотеку, нужно будет только обратиться в банк, а тот уже сам получит все необходимые подтверждения.

Кроме того, будут сокращены сроки предоставления маткапитала: к 2021 году о предоставлении сертификата на семейный капитал с 15 до 5 дней, а о распоряжении им - до 15 дней.

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Что касается пособий на детей от 3 до 7 лет, то, по словам Котякова, чтобы свести к минимуму число предоставляемых семьей справок, регионам предстоит организовать полное электронное взаимодействие органов соцзащиты с органами - донорами необходимой информации, в том числе - с налоговой службой. Плюс регионам предстоит доработать свои программные комплексы. Ожидается, что такое взаимодействие будет налажено с 1 июля.

Экономика Пенсии и пособия Власть Работа власти Правительство Минтруд Законодательная власть Госдума Материнский капитал

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