Матвиенко: Байкал должен стать федеральной территорией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в случае внесения в Конституцию России поправки о создании федеральных территорий к ним должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.

"У меня всегда болит душа за озеро Байкал с тем, чтобы сохранить это озеро для потомков, чтобы обеспечить решение всех экологических и иных задач. Байкал территориально относится к нескольким субъектам РФ, но я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы всем миром, что называется, сохранили и спасли это озеро", - заявила она журналистам.

Федеральной территорией должен быть космодром Восточный, который входит в состав Амурской области. "Понятно, что это абсолютно федеральный проект, очень важный, это серьезнейшая технологическая, научная база. Это и жилье для тех, кто там будет работать, социальная инфраструктура, особый режим и так далее", - подчеркнула Матвиенко.

Она сообщила, что профильные комитеты Совфеда поддерживают предложение о внесении федеральных территорий в текст Конституции. Особый правовой статус позволит более эффективно управлять важными для страны объектами в регионах, а также поможет сохранить природное богатство России.

"Считаю, с учетом особенностей нашей страны, эта тема актуальная. Но, безусловно, она требует обсуждения с субъектами РФ и согласия субъектов на такие решения", - добавила глава Совфеда.