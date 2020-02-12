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12.02.2020 14:58
Рубрика: Власть

Матвиенко: Расширение президентской квоты повысит эффективность Совфеда

Текст: Галина Мисливская
В Совете Федерации позитивно восприняли предложение о расширении президентской квоты с 17 до 30 человек - это создаст баланс центра и регионов и повысит эффективность работы палаты. Такое мнение высказала спикер СФ Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос "РГ".
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

Она уверена, что возможное увеличение числа сенаторов от Российской Федерации никак не затрагивает федеративное устройство государства и не противоречит соответствующим главам Конституции. Более того, "это создаст большой баланс между федеральным центром и субъектами Федерации", - считает глава Совфеда.

Появление новых членов даст возможность "на площадке Совета Федерации сбалансировано обсуждать и принимать те или иные решения". "Полагаю, что увеличение численности Совета Федерации повысит эффективность работы палаты", - заявила Матвиенко.

Фото: пресс-служба СФ
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"Безусловно, это надо пообсуждать с субъектами и окончательно определиться. На первый взгляд, по первому чтению, как говорится, реакция в Совете Федерации позитивная", - заключила она.

Накануне в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству были внесены предложения ко второму чтению президентских поправок в Конституцию РФ. Среди них - инициатива об увеличении президентской квоты в верхней палате парламента с 17 до 30 человек.

Отметим также, что до сих пор президент России ни разу не воспользовался своим конституционным правом делегировать в Совет Федерации сенаторов от РФ в пределах 10% от его численного состава. Сейчас в палате заседают 170 членов - по два представителя от каждого субъекта Федерации.

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