Матвиенко: Расширение президентской квоты повысит эффективность Совфеда

В Совете Федерации позитивно восприняли предложение о расширении президентской квоты с 17 до 30 человек - это создаст баланс центра и регионов и повысит эффективность работы палаты. Такое мнение высказала спикер СФ Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос "РГ".

Она уверена, что возможное увеличение числа сенаторов от Российской Федерации никак не затрагивает федеративное устройство государства и не противоречит соответствующим главам Конституции. Более того, "это создаст большой баланс между федеральным центром и субъектами Федерации", - считает глава Совфеда.

Появление новых членов даст возможность "на площадке Совета Федерации сбалансировано обсуждать и принимать те или иные решения". "Полагаю, что увеличение численности Совета Федерации повысит эффективность работы палаты", - заявила Матвиенко.

"Безусловно, это надо пообсуждать с субъектами и окончательно определиться. На первый взгляд, по первому чтению, как говорится, реакция в Совете Федерации позитивная", - заключила она.

Накануне в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству были внесены предложения ко второму чтению президентских поправок в Конституцию РФ. Среди них - инициатива об увеличении президентской квоты в верхней палате парламента с 17 до 30 человек.

Отметим также, что до сих пор президент России ни разу не воспользовался своим конституционным правом делегировать в Совет Федерации сенаторов от РФ в пределах 10% от его численного состава. Сейчас в палате заседают 170 членов - по два представителя от каждого субъекта Федерации.