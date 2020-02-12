Матвиенко высоко оценила уровень партнерства России и Сербии

Отношения России и Сербии находятся на высоком уровне, подтверждением чему служат регулярные контакты руководства двух стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Народной Скупщины Сербии Майей Гойкович в Совете Федерации.

"Мы рады тому, что отношения между Россией и Сербией вышли на уровень подлинного стратегического партнерства, - сказала глава Совфеда. - В прошлом году Сербию посетило все высшее руководство России. Это еще одно подтверждение нашей заинтересованности углублять и расширять сотрудничество с братским народом Сербии по всем направлениям".

Матвиенко напомнила, что недавно лидеры России и Сербии встречались при запуске "Турецкого потока". "Конечно, мы ждем президента Сербии Александра Вучича на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, участия его в параде Победы. Таким образом продолжится диалог наших лидеров", - добавила она.

В свою очередь Майя Гойкович отметила, что сербские парламентарии высоко ценят сотрудничество с российскими коллегами и уделяют большое внимание его законодательному обеспечению. "Хотя осталось всего несколько недель до проведения парламентских выборов в Республике Сербия, мы постарались ратифицировать все соглашения, которые были подписаны с российской стороной", - сказала она.

По словам председателя Скупщины, последним из них стало соглашение об обмене культурными ценностями. На основании этого документа Россия передаст Сербии лист Мирославова Евангелия и получит от балканской республики семь ранних работ художника Николая Рериха.