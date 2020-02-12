Медведев будет обучать участников партийного проекта "Единой России"

Новый сезон кадрового проекта "Единой России" "ПолитСтартап" стартует уже в этот четверг. Председатель партии и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев готов встретиться с участниками проекта и даже стать для кого-то из них наставником. Об этом сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Дмитрий Анатольевич Медведев высказал свою готовность и желание не просто в формате встречи с победителями проекта, а именно в формате учебы, которую мы будем проводить на базе Высшей партийной школы, встретиться и, может быть, стать для кого-то из участников наставником", - сказал он на заседании президиума генсовета партии.

Турчак напомнил, что проект "ПолитСтартап" - это прозрачный и честный механизм обновления партии. Так, "Единая Россия" уже два года на 20% обновляет свои депутатские ряды новым лидерами. В прошлом году 122 молодых депутата от ЕР избрались в региональные и городские парламенты. На муниципальном уровне их 1358 человек, отметил Турчак.