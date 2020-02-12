Новости

Медведев будет обучать участников партийного проекта "Единой России" 19:02
В Пскове из-за гриппа и ОРВИ объявили "масочный" режим 18:51
Минфин объяснил дефицит бюджета в январе ростом расходов 18:48
В Поморье ввели запрет на продажу бестабачных никотиновых смесей 18:47
Захарова: Польша продолжает позорную войну с памятниками 18:35
Мигранту с 11 детьми дадут гражданство России 18:31
Поправки о расширении маткапитала могут быть приняты до 20 февраля 18:30
Нарышкин обсудил с руководителями спецслужб ОАЭ борьбу с терроризмом 18:11
"Единая Россия" будет добиваться снижения ставок по ипотеке 18:08
Захарова: Москва отвергает обвинения в атаках на мирных жителей в Сирии 18:06
Уничтожение беспилотника лазером сняли на видео 18:02
Toyota Land Cruiser 200 получил "юбилейную" версию 18:00
Актриса Ко Су Чжон умерла на 25-м году жизни от рака мозга 17:45
Журналисты пострадали во время антитеррористической операции в Алеппо 17:43
Китайский марафонец пробежал 50 километров по квартире 17:41
Путин обсудил с Мирзиеевым предстоящие контакты 17:38
Медведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна 17:35
Лукашенко заслушал доклад по ситуации с коронавирусом 17:34
Жоан Плаза покинул пост главного тренера "Зенита" 17:31
Mazda продлила перерыв в работе завода в Китае из-за коронавируса 17:27
Захарова: РФ продолжит работу с Анкарой по решению проблемы Идлиба 17:27
На Sotheby's картину британца Дэвида Хокни продали за $30 млн 17:21
Стартовала IV Всероссийская акция "Дарите книги с любовью" 17:19
В Испании по-новому учтут рабочие часы 17:15
Microsoft и Samsung анонсируют партнерство в облачном гейминге 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 19:02
Рубрика: Власть

Медведев будет обучать участников партийного проекта "Единой России"

Текст: Айсель Герейханова

Новый сезон кадрового проекта "Единой России" "ПолитСтартап" стартует уже в этот четверг. Председатель партии и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев готов встретиться с участниками проекта и даже стать для кого-то из них наставником. Об этом сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В Госдуме пояснили, почему экс-президентам предложат стать сенаторами пожизненно
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Комитет Госдумы одобрил 14 поправок в Конституцию

"Дмитрий Анатольевич Медведев высказал свою готовность и желание не просто в формате встречи с победителями проекта, а именно в формате учебы, которую мы будем проводить на базе Высшей партийной школы, встретиться и, может быть, стать для кого-то из участников наставником", - сказал он на заседании президиума генсовета партии.

Турчак напомнил, что проект "ПолитСтартап" - это прозрачный и честный механизм обновления партии. Так, "Единая Россия" уже два года на 20% обновляет свои депутатские ряды новым лидерами. В прошлом году 122 молодых депутата от ЕР избрались в региональные и городские парламенты. На муниципальном уровне их 1358 человек, отметил Турчак.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

Путин и Конте обсудили ход урегулирования в Ливии
Песков назвал цель ударов по Идлибу сирийских военных
ОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть
СК возбудил дело о халатности после самоубийства подсудимого в суде
ГИБДД будет аннулировать фиктивные диагностические карты
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг