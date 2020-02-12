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12.02.2020 17:35
Рубрика: Спорт

Медведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна

Текст: Екатерина Бодякина

Утром российская фигуристка, двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева проанонсировала "важное объявление". Пока поклонники с жаром обсуждали, будет ли новость связана с карьерой спортсменки, ее деятельностью в ранге посла сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио (Медведева сейчас находится в Японии) или личной жизнью, выяснилось, что речь идет о выходе авторской коллекции для онлайн-магазина фигуристки.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Евгения Медведева показала новые коньки

Проект, который Медведева характеризует как "больше имиджевый, чем коммерческий", был запущен в декабре. Дизайн для первой партии товаров магазина - футболок, худи, канцелярии с изображением спортсменки - разрабатывали профессионалы. Принт для новой коллекции по мотивам произвольной программы сезона 2019-2020 "Мемуары гейши" и показательного номера под песню Арианы Гранде "7 rings" фигуристка придумала и нарисовала сама.

"Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своем собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении", - прокомментировала Медведева свое хобби.

В декабре фигуристке пришлось сняться с произвольной программы на чемпионате России из-за поломки конька, что лишило ее шансов на попадание в состав сборной на главные международные старты сезона - чемпионаты Европы и мира.

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