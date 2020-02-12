Милла Йовович рассказала о болезни своей новорожденной дочери

44-летняя Милла Йовович, одна из самых "наших" голливудских звезд, сообщила в Instagram печальное - ее новорожденная дочь Ошин заболела.

Как уточнила звезда франшизы "Обитель зла", у малышки тяжелый случай желтухи. Из-за чего они с Ошин уже неделю провели в больнице.

"У бедняжки много маленьких царапин на пятках - там, где брали кровь, чтобы проверить ее на антитела. И у меня каждый раз, когда я об этом думаю, просто сердце разрывается. Но, надеюсь, анализ покажет, что ей стало лучше", - написала Милла.

Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон родилась 3 февраля. Это третий ребенок Миллы в браке с режиссером и продюсером Полом Андерсоном. Предыдущие - тоже дочки: Эвер Габо, которая родилась в ноябре 2007-го, и Дэшилл Иден, которая родилась 1 апреля 2015-го

Ранее сообщалось, что в третий раз родителями стали Анна Курникова и Энрике Иглесиас.