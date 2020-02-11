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Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу еще одного ребенка

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    11.02.2020, 12:32
Текст:   Олег Усков

38-летняя российская экс-теннисистка и модель Анна Курникова и 44-летний испанский певец и актер Энрике Иглесиас в третий раз стали счастливыми родителями.

Как пишет Daily Mail, о прибавлении в звездном семействе сообщил брат артиста, расколовшись во время интервью чилийской радиостанции. Но без указания пола младенца.

Сами родители знаменательное событие еще не прокомментировали.

Напомним: в декабре 2017 года Анна родила Энрике, сыну прославленного Хулио, близнецов Николаса и Люси.

Иглесиас и Курникова познакомились в 2001 году на съемках клипа певца Escape.

Анна покинула большой теннис 2003 году из-за травмы.

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