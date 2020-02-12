Минфин объяснил дефицит бюджета в январе ростом расходов

Дефицит бюджета страны в январе этого года связан с ростом расходов, в том числе, на социальную сферу, сообщила пресс-служба Минфина России. По предварительной оценке, дефицит составил 2% ВВП, или 159,9 миллиарда рублей.

В ведомстве подчеркнули, что, как и предусмотрено законом, бюджет по итогам 2020 года выйдет на профицитный уровень. "Дефицит в январе 2020 года соответствует кассовому плану и связан с увеличением расходов, в том числе и на социальную сферу", - отметили в пресс-службе министерства.

Доходы бюджета в январе составили 1,556 триллиона рублей, или 7,6% к общему объему на 2020 год, утвержденному законом о бюджете. Расходы составили 1,716 триллиона рублей, или 8,8% к годовому объему расходов по закону о бюджете и 8,6% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил на 1 февраля 2020 года - 7 840 545,1 млн рублей.

Бюджет РФ в 2019 году был исполнен с профицитом 1,8% ВВП. В 2020 году законом о бюджете утвержден профицит на уровне 0,8% ВВП.