Минюст внес "Радио Свобода" в список СМИ-иноагентов

"Радио Свобода" внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов после регистрации в РФ юридического лица. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства юстиции.

Еще в 2017 году иноагентом был признан "Голос Америки". А теперь и "Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Всего в списке иноагентов - десять средств массовой информации.

Напомним, что 2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов, который предусматривает, что СМИ-иноагенты в течение месяца со дня признания таковым обязаны учредить российское юрлицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.

За нарушения в первый раз грозит административный штраф для граждан в размере 10 тысяч, для должностных лиц - 50 тыс. рублей и для юридических лиц - до 500 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения штрафные санкции будут налагаться на граждан в размере 50 тыс. рублей, на должностных лиц - 100 тыс. рублей, на юрлиц - 1 млн рублей.

Грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента и учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иностранного агента, повлечет наложение штрафа на граждан в размере 100 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - административного штрафа в размере 200 тыс. рублей; на юрлиц - 5 млн рублей.