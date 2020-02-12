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12.02.2020 20:20
Рубрика: Власть

Минобороны РФ опровергло заявления Турции о нападениях в Идлибе

Текст: Александр Степанов
Все заявления о нападении российских военных на мирных жителей в зоне деэскалации Идлиб, которые распространяют в Турции, не соответствуют действительности, заявили в Минобороны РФ.
Фото: Стоян Васев/ТАСС Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Стоян Васев/ТАСС

Там подчеркнули, что реальная причина кризиса в Идлибской зоне деэскалации в том, что Турция не выполнила свои обязательства по разделению боевиков умеренной оппозиции от террористов "Джабхат ан-Нусры" и "Хурас ад-Динк" (террористические организации, запрещенные на территории РФ).

В военном ведомстве отметили, что поводом для резкого обострения обстановки стали скоординированные атаки террористов на соседние от Идлиба районы, которые были многократно зафиксированы российскими и турецкими военнослужащими на наблюдательных постах в зоне деэскалации. В итоге, эти вылазки привели к ответным действиям сирийских правительственных войск.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Именно в результате провокаций в Идлибской зоне деэскалации террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск "живым щитом", сегодня страдает мирное население", - заявили в военном ведомстве.

Там уточнили, что сложившуюся ситуацию усугубляет "завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск".

В Минобороны подчеркнули, что сообщения о якобы массовых потоках беженцев из Идлиба не имеют под собой фактической основы. "Значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, сейчас от террористов освобождена важнейшая транспортная артерия Сирии - дорога М5, которая связывает Алеппо с городами Хамой, Хомсом и Дамаском. "Благодаря этому восстановление мирной жизни в Сирии значительно ускорит свой темп", - резюмировали в военном ведомстве.

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