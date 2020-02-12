Минстрой не поддерживает законопроект о начислении процентов на средства, хранящиеся на эскроу-счетах (банковский счет, на котором будут храниться деньги покупателя до момента готовности жилья). Об этом сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на заседании Президиума Совета Ассоциации банков России, где обсуждалась ситуация с переходом на проектное финансирование.

Поступивший в Госдуму проект поправок в Гражданский кодекс, которым предполагается начисление процентов на хранящиеся на эскроу-счетах застройщиков средства, один из участников заседания назвал "опасностью" для отрасли. Стасишин подчеркнул, что министерство не поддерживает этот законопроект и официальный отзыв правительства на него, скорее всего, будет отрицательным. Такую же позицию по отношению к этим поправкам высказала и зампредседателя Банка России Ольга Полякова.

Проблемы застройщиков, связанные с проектным финансированием, перечислил президент Национального объединения строителей Антон Глушков. По его словам, большинство застройщиков решили проблемы с переходом на новую модель жилищного строительства. Но вопросы остаются. В частности, застройщикам нередко приходится занижать себестоимость строительства, чтобы показать устраивающий банки уровень доходности проекта. Это вызвало удивление представителей банков - по их словам, у кредитных учреждений хватает компетенций, чтобы увидеть необоснованное занижение затрат и отказать в финансировании.