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Текст:   Марина Трубилина 
23:00 12.02.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 31(8085)

Доходное дело

Минстрой против начисления процентов на счета эскроу

Минстрой не поддерживает законопроект о начислении процентов на средства, хранящиеся на эскроу-счетах (банковский счет, на котором будут храниться деньги покупателя до момента готовности жилья). Об этом сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на заседании Президиума Совета Ассоциации банков России, где обсуждалась ситуация с переходом на проектное финансирование.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поступивший в Госдуму проект поправок в Гражданский кодекс, которым предполагается начисление процентов на хранящиеся на эскроу-счетах застройщиков средства, один из участников заседания назвал "опасностью" для отрасли. Стасишин подчеркнул, что министерство не поддерживает этот законопроект и официальный отзыв правительства на него, скорее всего, будет отрицательным. Такую же позицию по отношению к этим поправкам высказала и зампредседателя Банка России Ольга Полякова.

Фото: iStock
Выросла доля домов, строящихся с использованием эскроу-счетов

Проблемы застройщиков, связанные с проектным финансированием, перечислил президент Национального объединения строителей Антон Глушков. По его словам, большинство застройщиков решили проблемы с переходом на новую модель жилищного строительства. Но вопросы остаются. В частности, застройщикам нередко приходится занижать себестоимость строительства, чтобы показать устраивающий банки уровень доходности проекта. Это вызвало удивление представителей банков - по их словам, у кредитных учреждений хватает компетенций, чтобы увидеть необоснованное занижение затрат и отказать в финансировании.

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