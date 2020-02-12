Премьер-министр Михаил Мишустин больше не допустит переноса неиспользованных в рамках национальных проектов средств на следующий год. Решение по итогам работы в 2019 году он назвал исключительным - система реализации нацпроектов только отстраивалась.

Премьер выразил обеспокоенность тем, что подготовительная работа для начала финансирования нацпроектов в этом году еще не окончена, и попросил исполнителей ускориться. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Глава правительства провел первое в новом составе заседание президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В кабмине ранее уже приступили к повышению эффективности проектной работы. До 20 февраля должны быть представлены предложения по уточнению единого плана достижения национальных целей развития. Мишустин особое внимание обратил на ситуацию с финансированием мероприятий. "Все финансовые вопросы должны решаться оперативно - средства до исполнителей должны доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает. Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым", - подчеркнул он. В середине февраля работа по принятию нормативных актов, необходимых для начала финансирования нацпроектов в этом году, еще не окончена, заявил премьер и попросил ответственных исполнителей ускориться.

Одна из задач правительства - разобраться, почему не все средства были освоены, и принять все меры, чтобы это больше не повторялось. "Решение о переносе неиспользованных средств с 2019 на 2020 год было исключительным. В этом году такого быть не должно", - предупредил Михаил Мишустин. Речь идет о порядка 148 миллиардах рублей, значительная часть которых относится к комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, национальной программе "Цифровая экономика" и нацпроекту "Демография". "Прошлый год с точки зрения исполнения был особенным. Это был старт практической работы, механизмы исполнения национальных проектов только еще отлаживались. Поэтому на законодательном уровне было принято решение о возможности переноса неиспользованных средств", - пояснил премьер-министр. Чтобы люди в самое ближайшее время могли ощутить реальные результаты работы правительства над нацпроектами, Мишустин предложил участникам заседания обсудить, как лучше организовать эту деятельность. Вице-премьеров, курирующих проекты, он попросил выстроить четкую управленческую вертикаль. "Нам нужно добиться жесткой связки от правительства до муниципалитетов", - заметил Мишустин. Вместе с министрами - руководителями нацпроектов они должны будут наладить оперативный мониторинг происходящего в онлайн-режиме. Для этого предполагается создать информационно-аналитическую систему, которая интегрирует данные всех ведомств. Как рассчитывают в кабмине, это позволит оценивать риски и предупреждать возможные отклонения целевых показателей.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал об изменениях, которые предлагается внести в проектную деятельность для повышения ее эффективности. "Во-первых, выделить по каждому проекту и актуализировать перечень результатов, которые мы к концу года сможем предъявить людям", - сказал он. Перечень существует, но важно определить и четко отслеживать реализацию тех действий, которые ведут к конечному результату, и на этом сосредоточить внимание. Этим, как считает Белоусов, в президиуме может заняться отдельная компактная группа из 10-12 человек, регулярно - пока что еженедельно - рассматривающая разные проблемы достижения общественно значимых целей.

Во-вторых, правительству важно наладить связь с регионами, где реализуется более четырех тысяч проектов при координации местных проектных офисов. При этом их немногочисленные сотрудники занимаются только тем, что пишут справки и отчеты для федеральных органов власти и полпредов. "Если говорить честно, за исключением нескольких регионов, эта работа внутри региона не координируется или координируется крайне недостаточно", - заявил первый вице-премьер.

В-третьих, Андрей Белоусов предлагает - пока что для обсуждения - больше вовлекать в процессы население. В пример он привел опыт министерства транспорта - ведомство в системе "Эталон" собирает отзывы и комментарии о строящихся и ремонтируемых дорогах. "Эта обратная связь дала эффект, потому что сняла практически полностью недовольство граждан", - указал первый зампред правительства.

В-четвертых, изменения необходимы в системе управления нацпроектами. Процедуры должны быть проще, уверен Белоусов. В прошлом году были существенно расширены полномочия проектных комитетов и кураторов для самостоятельного изменения в паспортах проектов и электронном бюджете. "Думаю, тут нужно идти на радикальные изменения, потому что система номинально гибкая, а на деле оказывается, что иногда месяцы приходится тратить, чтобы внести изменения в электронный бюджет", - пояснил первый вице-премьер.

В России создадут систему мониторинга реализации национальных проектов

Функции проектного офиса могут разделить между тремя структурами. "Сутевые", в частности, мониторинг реализации нацпроектов, оценка рисков недостижения целей, оценка влияния на достижение целей развития, будут у минэкономразвития. Департамент организации проектной деятельности правительства займется организационным и аналитическим обеспечением деятельности президиума и проектных комитетов. На Аналитический центр при правительстве возложат важнейшую техническую функцию - создание и развитие информационно-аналитической системы мониторинга реализации нацпроектов. Она должна быть развернута до 31 июля.