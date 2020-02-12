Мишустин отменил действие более 3600 советских документов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, отменяющее действие 3621 акта СССР и их отдельных положений.

В перечень на 348 страницах вошли нормы советского периода, содержащие устаревшее регулирование или все еще формально действующие, но на практике давно не применяющиеся.

Некоторые акты перестанут действовать с 1 января 2021 года. Например, постановление "О музейном фонде Союза ССР" от 1965 года, постановление 1968 года "О порядке и размерах материальной ответственности за ущерб, причиненный лесному хозяйству" и постановление "О мерах по дальнейшему укреплению пожарной безопасности в стране", принятое Советом Министров СССР в 1988 году.