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12.02.2020 15:01
Рубрика: Власть

Мишустин заявил о недопустимости затягивания сроков по нацпроектам

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин больше не допустит переноса неиспользованных в рамках национальных проектов средств на следующий год. Решение по итогам работы в 2019 году он назвал исключительным - система реализации нацпроектов только отстраивалась.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава правительства провел первое в новом составе заседание президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В кабмине ранее уже приступили к повышению эффективности проектной работы. До 20 февраля должны быть представлены предложения по уточнению единого плана достижения национальных целей развития.

Мишустин особое внимание обратил на ситуацию с финансированием мероприятий. "Все финансовые вопросы должны решаться оперативно - средства до исполнителей доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает. Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым", - подчеркнул он. В середине февраля работа по принятию нормативных актов, необходимых для начала финансирования нацпроектов в этом году, еще не окончена, заявил премьер и попросил ответственных исполнителей ускориться.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Одна из задач правительства - разобраться, почему не все средства были освоены, и принять все меры, чтобы это больше не повторялось. "Решение о переносе неиспользованных средств с 2019 на 2020 год было исключительным. В этом году такого быть не должно", - предупредил Михаил Мишустин.

Речь идет о порядка 168 миллиардах рублей, значительная часть которых относится к комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, национальной программе "Цифровая экономика" и нацпроекту "Демография". "Прошлый год с точки зрения исполнения был особенным. Это был старт практической работы, механизмы исполнения национальных проектов только еще отлаживались. Поэтому на законодательном уровне было принято решение о возможности переноса неиспользованных средств", - пояснил премьер-министр.

Чтобы люди в самое ближайшее время могли ощутить реальные результаты работы правительства над нацпроектами, Мишустин предложил участникам заседания обсудить, как лучше организовать эту деятельность. Вице-премьеров, курирующих проекты, он попросил выстроить четкую управленческую вертикаль: "Нам нужно добиться жесткой связки от правительства до муниципалитетов".

Вместе с министрами-руководителями нацпроектов они должны будут наладить оперативный мониторинг происходящего в онлайн-режиме. Для этого предполагается создать информационно-аналитическую систему, которая интегрирует данные всех ведомств. Это, рассчитывают в кабмине, позволит оценивать риски и предупреждать возможные отклонения целевых показателей.

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