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12.02.2020 10:59
Рубрика: Экономика

Мошенники начали подделывать решения финомбудсмена

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного, который рассматривает споры граждан со страховщиками и микрофинансовыми организациями, сообщила о первом факте подделки решения омбудсмена.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Оно касалось ОСАГО. Автоюристы, якобы, от имени автовладельца пытались взыскать со страховой компании 500 тысяч рублей. На самом деле решение не принималось и заявитель, чьи данные были указаны в фальшивом документе, к финансовому уполномоченному не обращался.

Как пояснили в пресс-службе омбудсмена, решение финансового уполномоченного было направлено на электронную почту страховой компании. Оно было оформлено не по формату, как требует закон, на нем не было усиленной квалифицированной подписи. Кроме того, подозрение вызвал сам факт того, что решение было направлено в страховую компанию по электронной почте, однако решения компании получают только в личном кабинете на официальном сайте омбудсмена.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин напомнил, что какие-либо иные каналы доведения решения финансового уполномоченного до финансовых организаций не используются.

Сейчас служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного рассматривает вопрос об обращении по факту случившегося в правоохранительные органы для привлечения автоюристов, изготовивших и направивших поддельное решение, к уголовной ответственности.

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