На Минской книжной выставке-ярмарке побывало рекордное число посетителей

Одним из событий форума стал VI Международный симпозиум "Писатель и время: литература как часть культурного диалога". Книга должна служить интересам людей, заявил председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец:
- На смену диктату силы должен прийти диктат слова.
Широко на форуме была представлена тема 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. То, что эта святая дата накрепко объединяет белорусов и россиян, отчетливо чувствовалось на союзном стенде. Солидный перечень прежде изданных с помощью Союзного государства книг о войне весомо пополнился.
Состоялась презентация недавно вышедшего в минском издательстве "Мастацкая лiтаратура" при содействии Постоянного Комитета Союзного государства сборника "Родники памяти" о судьбах прозаиков, поэтов, военкоров - участников Великой Отечественной войны. Проникновенный текст известного литератора, министра информации Беларуси Александра Карлюкевича иллюстрируют около 200 редких открыток, фотографий, предоставленных коллекционером и филокартистом Владимиром Лиходедовым.
- Секрет этого издания - виртуальная возможность путешествовать по сложным периодам нашей общей истории, - отметил Александр Карлюкевич. - Она вобрала в себя множество судеб тех, кто в годы войны отдал жизнь на территории Беларуси. Это поэты, писатели, публицисты, литературоведы... Постоянный Комитет Союзного государства - постоянный, извините за тавтологию, партнер нашей выставки. Огромное спасибо за поддержку наших издательств, книжных проектов!
В полной мере это касается сборника "Герои партизанского края", изданного БЕЛТА при содействии Постоянного Комитета Союзного государства, также презентованного на выставке. В книге запечатлена судьба 91 белорусского партизана - Героя Советского Союза, многим из которых высокое звание присвоили посмертно. А о героях драматической Ржевской битвы читателям еще только предстоит узнать из книги, сигнальный экземпляр которой был показан на выставке:
- Это двухтомник, первая часть которого рассказывает о подвиге советского солдата, - посвятил в замысел очередного проекта Союзного государства Государственный секретарь Григорий Рапота. - Жертвы были принесены огромные, но историки подтверждают: не напрасные. Часть вторая - рассказ о создании памятника-реквиема павшим.
В этом плане союзную экспозицию логично дополнила широко представленная в Минске российская литература. К примеру, серия "Победа" демонстрировала изданное в годы Отечественной войны. Прошла акция "Союзное государство - наш общий дом", где были отображены результаты совместных издательских программ Правительства Москвы и Беларуси. "Юность длиной в войну" - это рассказы, повести и стихи классиков двух наших литератур. Проект "Детство в солдатской пилотке" проиллюстрирован учащимися художественных школ. Прямо с выставки можно было отправить и поздравительную открытку с символикой Великой Победы.
А вот встреча с Сергеем Михеенковым, автором ряда книг о величайших советских военачальниках Г.К. Жукове, К.К. Рокоссовском, И.С. Коневе, увидевших свет в московском издательстве "Молодая гвардия", закономерно прошла в Музее Великой Отечественной войны.
- Книги существенно пополнены материалами, по разным причинам не вошедшими в мемуары выдающихся полководцев, - пояснил "СОЮЗу" автор. - В этом очень помогли встречи с родными и близкими маршалов, работа в архивах.
Книги о героях войны издательство преподнесло в дар минским суворовскому и кадетскому училищам - их воспитанники пришли на встречу с писателем. Они могли вживую пообщаться с писателями Александрой Марининой и Татьяной Устиновой, взять автограф. Благо понравившуюся книгу можно было купить. Названо и место следующей встречи любителей чтения - осенью на традиционной Московской международной книжной выставке-ярмарке.