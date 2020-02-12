На Минской книжной выставке-ярмарке побывало рекордное число посетителей

В белорусской столице завершила работу XXVII Минская международная книжная выставка-ярмарка. Ее посетили более 65 тысяч любителей чтения, что на четыре тысячи больше прошлогоднего. На выставке было представлено более 300 экспонентов из 31 страны, прошло свыше 500 мероприятий. Россия являлась почетным гостем выставки-ярмарки, а Союзное государство было представлено самостоятельным стендом.

Одним из событий форума стал VI Международный симпозиум "Писатель и время: литература как часть культурного диалога". Книга должна служить интересам людей, заявил председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец:

- На смену диктату силы должен прийти диктат слова.

Широко на форуме была представлена тема 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. То, что эта святая дата накрепко объединяет белорусов и россиян, отчетливо чувствовалось на союзном стенде. Солидный перечень прежде изданных с помощью Союзного государства книг о войне весомо пополнился.

Состоялась презентация недавно вышедшего в минском издательстве "Мастацкая лiтаратура" при содействии Постоянного Комитета Союзного государства сборника "Родники памяти" о судьбах прозаиков, поэтов, военкоров - участников Великой Отечественной войны. Проникновенный текст известного литератора, министра информации Беларуси Александра Карлюкевича иллюстрируют около 200 редких открыток, фотографий, предоставленных коллекционером и филокартистом Владимиром Лиходедовым.

- Секрет этого издания - виртуальная возможность путешествовать по сложным периодам нашей общей истории, - отметил Александр Карлюкевич. - Она вобрала в себя множество судеб тех, кто в годы войны отдал жизнь на территории Беларуси. Это поэты, писатели, публицисты, литературоведы... Постоянный Комитет Союзного государства - постоянный, извините за тавтологию, партнер нашей выставки. Огромное спасибо за поддержку наших издательств, книжных проектов!

В полной мере это касается сборника "Герои партизанского края", изданного БЕЛТА при содействии Постоянного Комитета Союзного государства, также презентованного на выставке. В книге запечатлена судьба 91 белорусского партизана - Героя Советского Союза, многим из которых высокое звание присвоили посмертно. А о героях драматической Ржевской битвы читателям еще только предстоит узнать из книги, сигнальный экземпляр которой был показан на выставке:

- Это двухтомник, первая часть которого рассказывает о подвиге советского солдата, - посвятил в замысел очередного проекта Союзного государства Государственный секретарь Григорий Рапота. - Жертвы были принесены огромные, но историки подтверждают: не напрасные. Часть вторая - рассказ о создании памятника-реквиема павшим.

В этом плане союзную экспозицию логично дополнила широко представленная в Минске российская литература. К примеру, серия "Победа" демонстрировала изданное в годы Отечественной войны. Прошла акция "Союзное государство - наш общий дом", где были отображены результаты совместных издательских программ Правительства Москвы и Беларуси. "Юность длиной в войну" - это рассказы, повести и стихи классиков двух наших литератур. Проект "Детство в солдатской пилотке" проиллюстрирован учащимися художественных школ. Прямо с выставки можно было отправить и поздравительную открытку с символикой Великой Победы.

А вот встреча с Сергеем Михеенковым, автором ряда книг о величайших советских военачальниках Г.К. Жукове, К.К. Рокоссовском, И.С. Коневе, увидевших свет в московском издательстве "Молодая гвардия", закономерно прошла в Музее Великой Отечественной войны.

- Книги существенно пополнены материалами, по разным причинам не вошедшими в мемуары выдающихся полководцев, - пояснил "СОЮЗу" автор. - В этом очень помогли встречи с родными и близкими маршалов, работа в архивах.

Книги о героях войны издательство преподнесло в дар минским суворовскому и кадетскому училищам - их воспитанники пришли на встречу с писателем. Они могли вживую пообщаться с писателями Александрой Марининой и Татьяной Устиновой, взять автограф. Благо понравившуюся книгу можно было купить. Названо и место следующей встречи любителей чтения - осенью на традиционной Московской международной книжной выставке-ярмарке.