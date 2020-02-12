Нарышкин назвал Польшу "молчаливой пособницей" гитлеровской Германии

Заключив договор о ненападении с Германией в 1934 году, Польша стала молчаливой пособницей фашистского рейха, заявил глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом он заявил в эфире программы "Секретные материалы" на канале "Звезда", посвященной историческим фальсификациям о Второй мировой войне.

"Польша одной из первых заключила договор о ненападении (с Германией). По сути Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году", - напомнил Нарышкин.

Так он ответил на многочисленные заявления Варшавы о якобы равной с Гитлером вине СССР в развязывании войны.

Коснулся он и роли Франции и Великобритании в наращивании рейхом своей военной мощи в 1930-е годы.

"Следует вспомнить о событиях, которые предшествовали подписанию (советско-германского) договора, - сказал Нарышкин. - Это, прежде всего, тот факт, что западноевропейские страны, прежде всего Великобритания и Франция, позволили гитлеровской Германии возродить сильную армию и мощный военно-промышленный комплекс".