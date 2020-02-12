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12.02.2020 07:51
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы пять простых продуктов, восстанавливающих кишечник

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зарубежные медики считают, что определенные продукты способны помочь восстановить слизистую оболочку кишечника и, тем самым, улучшить общее состояние здоровья.

Специалисты напомнили, что от функционирования кишечной флоры зависит и работа иммунной системы.

Фото: REUTERS
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Так, около 70-80 процентов всех клеток, которые продуцируют необходимые антитела, находятся в слизистой оболочке кишечника. Кроме того, кишечные бактерии расщепляют клетчатку и отвечают за выработку витаминов, в которых нуждается организм.

Специалисты считают, что поддерживать здоровый бактериальный баланс в организме помогают лимоны. Они также выводят токсины и стимулируют выработку желчи, необходимой для пищеварения.

Рекомендуется при проблемах с кишечником использовать перечную мяту - она расслабляюще действует на желудочно-кишечный тракт.

В список самых полезных продуктов для кишечника попала и малина. Чашка этой ягоды дает восемь граммов клетчатки - это примерно четверть суточной потребности в пищевых волокнах.

Также специалисты посоветовали чаще употреблять все виды кокосовых продуктов, особенно йогуртов, и жирную рыбу. Одно из исследований, на которое ссылается Focus.de, показало, что содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты помогают в лечении хронических заболеваний, связанных с работой кишечника. К ним относятся нарушение обмена веществ, ожирение и рак толстой кишки.

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