Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру

Олимпийская чемпионка в парном катании Ксения Столбова объявила о завершении карьеры в возрасте 28 лет.

Ксения Столбова в паре с Федором Климовым на Олимпиаде в Сочи завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, а также серебро в парном катании. В том же 2014-м пара стала второй и на чемпионате мира. На игры 2018 года пара не получила допуска.

После этого Климов завершил карьеру, а Столбова решила выступать в паре с Андреем Новоселовым, который ранее представлял Францию. Но вместе они выступили всего на одном турнире, после чего не выступали из-за травмы партнера.

"Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в федерации о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры", - приводит слова Столбовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Спортсменка поблагодарила всех, кто помогал ей на протяжении спортивной карьеры, и заявила, что не прощается, а говорит "До встречи".