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12.02.2020 15:17
Рубрика: В мире

Опрос: Болгарам больше всего нравится Путин и папа Франциск

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск пользуются в Болгарии наибольшей поддержкой у населения, свидетельствует представительный опрос исследовательского института Gallup International о популярности мировых лидеров, проведенный в пятидесяти странах Европы.

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В исследовании говорится, что 65 процентов из числа опрошенных болгар поддерживают деятельность папы Римского при негативной оценке в 9 процентов. На втором месте по предпочтению находится президент РФ Владимир Путин, которого положительно оценивают 59 процентов граждан (25 процентов).

Опрос показал, что мнение людей относительно ведущих политических деятелей в мире сильно поляризовано. Так, 43 процента респондентов позитивно оценивают канцлера Германии Ангелу Меркель при 40 процентах негативных откликов. Соответственно, президент Франции имеет актив в 41 процент и пассив - 40 процентов. Наихудший результат зафиксирован у президента США Дональда Трампа - 59 процентов отрицательных откликов при 29 процентах положительных.

При этом каждый третий болгарин положительно относится к внешней политике России, примерно столько же респондентов (26 процентов) видят в США дестабилизирующий фактор в мире. При этом 11 процентов опрошенных положительно относятся к Китаю, однако основная масса граждан не смогла выразить свое мнение, так как мало знает китайские реалии.

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