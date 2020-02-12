Опубликован проект о выплате субсидий на питание школьников

По статистике ведомства, в начальной школе сегодня учится 6,8 миллиона ребят. А средняя стоимость разового питания составляет 60-65 рублей. В Послании федеральному собранию президент Владимир Путин поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех детей с 1 по 4 класс. В регионах, которые технически к этому готовы, уже с первого сентября 2020 года. Всем остальным - не позднее сентября 2023 года.

Документ, подготовленный министерством просвещения, регламентирует порядок: как, по каким расчетам будут предоставляться федеральные субсидии на эти цели. Учитывается количество "рабочих" дней школьника, средняя стоимость минимального набора продуктов, индекс цен в конкретном регионе и предельный уровень софинансирования.

В пояснительной записке сообщается, что в эти расчеты не включены 13 регионов-доноров: Республика Татарстан, Калужская область, Ленинградская область, Московская область, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область, город федерального значения Москва, город федерального значения Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Все остальные регионы должны получить федеральные средства на то, чтобы малыши в школах получали качественное горячее и бесплатное питание.

- Исходя из расчетов, общий объем средств, необходимый для финансирования, составляет более 26 млрд рублей. Из них: 18,5 млрд - из федерального бюджета и 7,5 млрд - из регионального бюджета субъектов Российской Федерации, - говорится в пояснительной записке. - Получатели субсидии в 2020 году будут определены по итогам отбора ‎по соответствующим критериям.

Комментарий

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:

- Подготовленный проект постановления определяет, что с 1 сентября 2020 года все ученики младших классов будут обеспечены горячим питанием. Надеюсь, что постановление быстро пройдет все необходимые согласования, и 6,8 млн школьников, а именно столько детей у нас учатся в 1-4 классах, будут получать качественное горячее питание. Средства на это выделят из федерального и региональных бюджетов. Мы проследим, чтобы регионы ответственно отнеслись к этим деньгам. Горячее питание учащихся начальной школы не должно вызывать нареканий у детей и родителей.