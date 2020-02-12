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12 февраля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8083)

Работодателям автомобильного и городского наземного пассажирского транспорта от 3 февраля 2020 г. N 14-4/10/В-807

Дата подписания 3 февраля 2020 г.
Опубликован 12 февраля 2020 г.

На федеральном уровне социального партнерства заключено Отраслевое соглашение по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту Российской Федерации на 2020 - 2022 годы между Некоммерческой организацией Российский автотранспортный союз и Общественной организацией "Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства" (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости 24 декабря 2019 г., регистрационный N 15/20-22, размещено на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям автомобильного и городского наземного пассажирского транспорта, не участвовавшим в заключении соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации А. Котяков