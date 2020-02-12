Песков назвал цель ударов по Идлибу сирийских военных

В Кремле придерживаются сочинских договоренностей по Идлибу и объясняют, что удары по этой зоне сирийских военных направлены против террористов, чтобы нейтрализовать их агрессию.

На просьбу прокомментировать заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Москвы по ситуации в Идлибе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "В Кремле по-прежнему придерживаются сочинских договоренностей, которые возлагают на стороны определенные обязательства".

"В частности, по этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательства по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок в Идлибе", - напомнил представитель Кремля.

"Сейчас мы по-прежнему с сожалением констатируем, что эти группировки из Идлиба наносят удары по сирийским войскам и осуществляют агрессивные действия в отношении наших военных объектов, - продолжил Песков. - Это недопустимо и идет вразрез с сочинскими договоренностями".

"Удары по Идлибу сирийских военных - это удары по террористам, а не по гражданским лицам, - чтобы нейтрализовать террористов и их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда", - объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Президенты России и Сирии пока не планируют контакты. "Но наши представители, наши военные, естественно, находятся в постоянном контакте с сирийскими представителями", - также сказал Песков.